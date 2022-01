Vacaciones de Luana Volnovich: un ex funcionario kirchnerista dijo que tendrían que aceptarle la renuncia

El exsecretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Eduardo Villalba, pidió la renuncia de la directora del PAMI, Luana Volnovich por sus vacaciones en el Caribe mexicano. Villalba tuvo su cargo junto a Sabrina Frederic desde el 2019 y 2021 y ahora no se ahorra críticas para quienes forman parte del equipo de Gobierno.

“Si no me equivoco, hay una renuncia a disposición del Presidente desde el 15 de setiembre. Es hora de hacerla efectiva. Lo señalo desde mi humilde lugar, como parte del FdT [Frente de Todos], y de este gobierno (aún sin ser funcionario en este momento)”, escribió el ex funcionario en su cuenta de Twitter.

Villalba había tenido, durante su gestión, un fuerte cruce con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por el caso de una niña que fue secuestrada durante tres días y encontrada en Luján junto con su captor.

El ex secretario es una de las primeras voces dentro del kirchnerismo en manifestar su repudio al accionar de Volnovich que va en contra de lo que recomendó el propio presidente Alberto Fernández, que pidió que sus funcionarios eligieran a la Argentina para vacacionar. Aníbal Fernández, por su parte, se limitó a decir que no era el “celador de nadie” y Gabriela Cerruti dejó un inapelable “sin comentarios” cuando le consultaron por el tema.

RB cp