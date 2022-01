Luis Juez: “Me pareció humillante el sorteo de la dieta de Milei”

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez sostuvo que el sorteo del sueldo de Javier Milei le pareció un episodio “humillante” por jugar con la necesidad de la gente. Por otro lado, se refirió al viaje de Luana Volnovich a México después de que el Presidente había pedido que se viajara dentro del país: “Demuestra la doble moral”.

“Me pareció humillante el sorteo de la dieta de Milei”, comenzó Juez en diálogo con CNN Radio y agregó: “Yo he compartido mi sueldo y no se enteró nadie”. Para el senador esa decisión “no ayuda” y representa “un episodio horrible, no me parece bien en un país en el que el 50% no tiene trabajo, no me parece”.

Cuando fue consultado sobre el viaje de la titular del PAMI, Luana Volnovich, sostuvo: “Cada uno tiene derecho a tomarse las vacaciones a donde quiere, lo de la funcionaria lo que hace es demostrar la doble moral”. “Yo si fuera el titular de la obra social me tomaría las vacaciones para conocer los lugares que ofrece el PAMI”, subrayó.

La relación del Gobierno con la oposición

Luis juez dijo que aún no tiene información sobre las sesiones extraordinarias del Senado y sobre su temática, pero aclaró que cuando se hagan van a concurrir. Sin embargo, criticó que “el gobierno se maneja con trascendidos y así es muy difícil”. “El Gobierno no comunica, el gobierno te cita para una foto”, se quejó.

"Nuestro gobierno cometió terribles errores, el principal es haber hecho tan mal las cosas que permitió la vuelta del kirchnerismo"

“Lo importante es no confundir a la gente, que el Gobierno sea claro con lo que quieren hacer, ¿quieren llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario? de ser así lo tienen que manifestar con claridad con contundencia, para que después veamos qué hacemos nosotros, los opositores”, aclaró. “Las incertidumbres de ellos las terminan trasladando inteligentemente y con una pícara manera de comunicar las cosas, a que la responsabilidad la tiene la oposición”, señaló el senador.

“Los problemas nuestros que muchas veces son indisimulables los tenemos que discutir puertas adentro”, dijo en relación a las afirmaciones de Gerardo Morales. “Claramente nuestro gobierno cometió terribles errores, el principal es haber hecho tan mal las cosas que permitió la vuelta del kirchnerismo”, concluyó.

RB cp