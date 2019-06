Hebe de Bonafini habló del apagón en La Plata: "A Vidal no la tiene que votar ni la madre"

Hebe de Bonafini cuestionó este jueves 27 de junio a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por el apagón que afectó esta semana a la ciudad de La Plata, motivo por el que lapidó también al intendente Julio Garro y a la empresa proveedora de electricidad, Edelap. Además, criticó al exmandatario provincial, Daniel Scioli, por las inundaciones de la capital bonaerensde de 2013, a quien acusó de esconder la cifra real de muertos y de "no pagar las causas" a los damnificados.

En su tradicional ronda de los jueves, la presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo afirmó que "el tema de la luz en La Plata se ha hecho muy grave" porque "ha muerto gente", a pesar de que no se reportaron fallecimientos a raíz del apagón. "Hay una vergüenza, no apareció nadie", sostuvo. Luego apuntó a Cambiemos, al jefe comunal y a la gobernadora: "El intendente que anduvo escondido por ahí dijo que le van a poner una multa a la compañía, sacó una fotografía —que pasó a los canales— de hombres trabajando en un pozo que se veía que no hacían nada, los habían puesto para fotografiarlos; son las escenas que muestran para que la Vidal no se caiga a pedazos, porque ni la madre la tiene que votar", lanzó. "Garro no le importa nada, no le va a dar un peso a la gente, es una basura también", agregó.

La militante por los derechos humanos recordó la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata, donde murieron al menos 89 personas aunque inicialmente se informaron 50. "Cuando hubo la otra inundación y desgraciadamente estábamos nosotros, y estaba (Daniel) Scioli, le prometieron a la gente, que perdió todo, 50 mil pesos, que se podían pagar a no sé cuantos años. Cuando la gente fue a hacer el trámite, les dijeron que eran 30. En ese momento llegó una gran suma del Vaticano. Después le dijeron a la gente 10 mil y muy poca gente pudo cobrar, no les dieron nada", denunció.

"Y la plata del Vaticano nunca apareció, lo único que aparecieron fueron muertos, que se discutía si eran 150 o 90", continuó la referente kirchnerista. Y agregó "Fueron muchos más los muertos, que también los ocultaron para no pagar las causas de que no se hicieron las cosas que había que hacer y por eso el agua nos inundó"

Casación confirmó la "rebeldía" de Stornelli y Ramos Padilla seguirá con la causa

Bonafini luego mencionó los intentos del Gobierno para desplazar al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla de la causa en la que investiga una supuesta red de espionaje ilegal y extorsión con supuesta complicidad de periodistas, funcionarios judiciales y servicios de inteligencia oficiales. Además, instó a tomar "la Corte Suprema, la Casa de gobierno, las catedrales, y lo que sea", para mantener al magistrado en su cargo.

"Para que el juez Ramos Padilla siga con la causa, tomemos lugares, lo que sea, la Corte Supremas la carnicería, la puerta, la Casa de Gobierno, las catedrales, todo, lo que a cada uno se le ocurra", lanzó Bonafini en un discurso más corto (pero igual de encendido) que los anteriores. "Y no nos vayamos hasta que no se comprometan a decir que el juez Ramos Padilla sigue con la causa. Está en nuestras manos compañeros, tomemos los lugares, lo que sean necesarios", arengó a sus seguidores.

D.S./F.F.