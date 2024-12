La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió anoche a los anuncios gubernamentales de este martes, referidos a las modificaciones del régimen migratorio y la posibilidad de arancelar la educación superior y la atención médica para extranjeros, sin poder definir cómo se implementarán. “Habrá distintos instrumentos”, dijo y apoyó las medidas de Javier Milei diciendo que “Argentina también se tiene que cuidar y cuidar los impuestos de la gente”.

Desde la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Bullrich brindó una entrevista en la que opinó que cobrarles a extranjeros por cursar carreras de grado es “algo muy justo, porque los argentinos pagamos los impuestos y con eso necesitamos darle educación a nuestros ciudadanos. Aquellos que quieran venir a estudiar a la Argentina lo van a poder hacer pagando un arancel que, por supuesto, no va a ser lo mismo que en una privada, pero que sí va a significar un retorno de dinero a la gente que, sino, está formando profesionales que luego se van a otro país a ejercer”.

Al ser consultada si estos cambios se realizarían a través de la vía parlamentaria o de decretos, la ministra dijo en LN+ que “habrá distintos instrumentos” y recordó que se trata simplemente de habilitar la posibilidad: “Hay un Consejo de Educación Superior, cada universidad puede tomar su decisión”, insistió. Mientras el Gobierno de Javier Milei apunta a volver a prorrogar el Presupuesto del 2023 para el 2025, Bullrich analizó: “Yo estoy convencida de que muchísimas universidades van a tomar la decisión porque están sobrepasadas. Así como tienen que ser auditadas, tienen que cuidar ese dinero de los impuestos”.

“Las universidades privadas hacen de esto un negocio rentable porque les conviene que vengan extranjeros, paguen matrícula, alquilen y hagan crecer los barrios, se armen restaurantes. ¿Por qué no lo podemos hacer con las universidades públicas?”, planteó la funcionaria. Cuando un periodista le recordó que no hay estudiantes sin DNI argentino en las universidades, ella contestó: “Bueno, pero no es inmediata la residencia argentina. Tienen que pasar dos años y tiene que demostrar que hay vocación de quedarse. Las universidades se irán adaptando y verán si están residiendo o si sacan el documento con el sólo objetivo de estudiar”.

Respecto al “fin de la gratuidad a los extranjeros en el sistema de Salud público", anunciado por Manuel Adorni, Bullrich dijo que “había que tomar esta decisión” y mencionó que “la provincia de Salta ya ha tomado la iniciativa, porque tenía un gran afluente de personas que venían a sus hospitales”. "Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos", había afirmado el vocero presidencial más temprano, quien aseguró que así el país se despide de “tours sanitarios”, “tan conocidos en la República Argentina por desgracia”.

En la misma entrevista, la ministra comentó: “En relación a extranjeros que cometan delitos aquí, estamos conformando las figuras penales para lograr expulsiones rápidas. Hoy tenemos mucha expulsión exprés. Por ejemplo, ayer se había escapado una persona de una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires y había llegado a Paraguay. Paraguay la entregó a la policía Federal en la frontera y ahora va a tener la expulsión a la República Dominicana, de donde es esta persona”, contó.

“Hay cosas que cambiar” en la ley, afirmó, ya que actualmente luego del “delito cometido se tiene que cumplir la pena en el mismo país”. “En Argentina hay un sistema que dice que a la mitad de la pena se pueden ir. Ahora, si se trata de delitos pequeños, la expulsión puede ser inmediata”, detalló. “Lo otro es que nadie con antecedentes pueda entrar a la Argentina, eso ya lo habíamos hecho hace años, después se volvió a sacar. Bastante tenemos con los delincuentes argentinos como para sumar a los extranjeros”, definió.

Cuando Luis Majul y Pablo Rossi compartieron que el Gobierno está “respondiendo a una demanda de la sociedad” y no esperando “trámite tras trámite cuando alguien delinque”, Bullrich repuso: “Nuestra Constitución lo dice: bienvenidos todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino. Pero que quieran venir a trabajar, a desarrollarse, a formar su familia, no a robar, no a matar. Hay que distinguir bien la invitación a la buena fe de delinquir. Así como muchos países del mundo ponen restricciones, Argentina también se tiene que cuidar y cuidar los impuestos de la gente”, insistió.

