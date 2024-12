Bullrich y Pullaro reciben amenazas de muerte de una organización ‘narcoterrorista’: “Vamos por todo”

Una organización supuestamente narcoterrorista aún no identificada envió un video con amenazas de muerte hacia la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, según denunció este domingo por la noche la Oficina del Presidente a través de un comunicado en la red social X.

En el video que se difundió rápidamente se puede observar a cuatro personas armadas con rifles de asalto y enmascaradas con trajes químicos blancos. Uno de ellos lee la amenaza, que comienza dirigiéndose: “Esto es para vos, Pullaro y Bullrich”. “Primero que nada, comentar a la gente qué arreglos hiciste para que se calme Rosario y darle más poder a tu banda”, denunció el hombre.

“Hiciste matar a gente inocente, armaron todo para tapar a tu banda. Gobernador mafioso de Santa Fe, haga algo para los chicos, que no se hagan delincuentes. Hagan trabajos, escuelas, dejen de hacer políticas con los presos. A vos señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego porque estamos internados en Buenos Aires, vamos a empezar a dejar muertos acá”, amenazó.

“Ustedes, los fiscales de Rosario, son la verdadera mafia. Todos comprados están. Vamos a empezar a dejar muertos por toda la Capital de Buenos Aires y Santa Fe. Vamos por todo. Esto nunca va a terminar”, remarcó el hombre, y los cuatro se acercaron a la cámara empuñando sus fusiles, pistolas y escopetas.

El comunicado de Javier Milei: “No se equivoquen, con nosotros nunca podrán”

"La Oficina del Presidente informa que en el día de la fecha el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación han recibido un video de una organización narco terrorista todavía no identificada, amenazando de muerte al Gobernador Pullaro, a la Ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich y al pueblo argentino", expresa el comunicado oficial.

Además, agrega: "Desde el inicio de nuestra gestión, asumimos la responsabilidad de implementar una nueva doctrina de seguridad: el que las hace, las paga. Este enfoque es el que ha permitido reducir en un 80% los homicidios en la ciudad de Rosario, y generar pérdidas multimillonarias para los narcotraficantes que habían tomado control de la ciudad".

"La Oficina del Presidente reafirma su postura de tolerancia cero frente al terrorismo y el crimen organizado. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para enfrentar al terrorismo y asi garantizar la seguridad de todos los argentinos", subraya.

"Reafirmamos nuestro compromiso con las fuerzas de seguridad, los miembros del sistema de inteligencia nacional, y nuestras Fuerzas Armadas, que cuentan con todo nuestro apoyo para enfrentar esta amenaza. Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y todos los organismos y agencias que deben garantizar la Seguridad Nacional, para encontrar a estos terroristas y llevarlos ante la Justicia”.

Finalmente, el comunicado enfatiza: "Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley". El comunicado fue compartido por Patricia Bullrich y por Javier Milei, quien manifestó: "El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro Gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover".

