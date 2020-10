Bullrich: "Si yo tuviera enfrente al presidente, le diría que trabaje de presidente"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que el gobierno de Alberto Fernández "debe pronunciarse, decir de qué lado del mostrador está" respecto a las tomas ilegales de tierras, y acusó al Ejecutivo nacional de ser "productor de la inseguridad jurídica" en la Argentina.

"El Gobierno debe pronunciarse, decir de qué lado del mostrador está. Hasta ahora está del lado del mostrador de la falta de respeto a la Constitución, a la propiedad y a las inversiones", enfatizó Bullrich.

En declaraciones radiales, la exministra de Seguridad afirmó que Juntos por el Cambio está dispuesto a "colaborar" con el Gobierno para tranquilizar la economía, pero debe "dar señales de confianza muy claras a la sociedad". "No hay ninguna posibilidad de que se calme la economía si toman el campo de (el ex ministro de Agricultura y Ganadería Luis Miguel) Etchevehere, si toman campos en el sur, si el gobernador (bonaerense Axel) Kicillof dice que los countries son tierras usurpadas", resaltó.

En esa línea, Bullrich cuestionó: "Los funcionarios del Gobierno están en las tomas, duermen en el campo de Etchevehere, no hay seguridad jurídica". "La situación de un diálogo merece que el Gobierno diga: ´vamos a respetar la propiedad privada y la Constitución. Vamos a tomar partido cuando estas cosas sucedan´. A partir de ahí uno puede sentarse a discutir con el Gobierno", detalló.

Para Bullrich, el Ejecutivo nacional es "el productor de la inseguridad jurídica y de los problemas que están sucediendo en el país". "El Gobierno es el productor de la inseguridad jurídica, apuntó la ex funcionaria nacional, y cuestionó: "Hay miles de negocios endeudados o que cierran, y no han podido proteger la salud".

"No se lo ve al frente de los problemas"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pidió hoy al jefe de Estado, Alberto Fernández, que "trabaje de Presidente" porque "no se lo ve al frente de los problemas", y advirtió que el Gobierno continua en cuarentena "como si no le importara que el país se caiga a pedazos". "Si yo lo tuviera enfrente al Presidente, le diría: Presidente, trabaje de presidente. No se lo ve al frente de los problemas, no se lo ve entendiendo a la sociedad", resaltó Bullrich.

Bullrich reclamó además a Fernández que "tenga un plan, y dirija al país en una dirección de salida". "Se dice que el dólar está controlado y todos los días sube. Comienza a haber desabastecimiento de productos. Empieza a pegar en la economía de los pequeños comerciantes, destruidos por esta cuarentena. Nadie entiende por qué Alberto Fernández la sigue extendiendo como si no le importara que el país se caiga a pedazos", apuntó.

En esa línea, la titular del PRO afirmó que "todos seguimos perdiendo cada semana más" con la prórroga de la cuarentena, y amplió: "El Presidente, sin importarle la vida, la educación y el trabajo de los argentinos, volvió a decir lo mismo de una manera terrible. Nos asusta mucho lo que está sucediendo". Por otra parte, elogió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, porque "ha sido el primero en tratar de normalizar la economía y administrar bien la pandemia".

"La Ciudad de Buenos Aires ya tiene educación. La Provincia no abre escuelas. A (el gobernador bonaerense Axel) Kicillof no le importa el futuro de los chicos", criticó.

