Patricia Bullrich: "Nadie quería irse de Argentina cuando nosotros gobernamos"

Con la crisis económica que enfrenta el país y las críticas a la implementación de la cuarentena, en las últimas semanas se instaló la idea, desmentida desde el oficialismo, un supuesto éxodo de argentinos que quieren irse a vivir al exterior, en especial a Uruguay, donde rigen otras medidas para enfrentar la pandemia. En esa línea, Patricia Bullrich aclaró este miércoles 7 de octubre que "nadie quería irse de la Argentina" cuando Cambiemos era gobierno y, además, acusó a las "mafias" -al referirse a los sindicatos- de poner "trabas" durante su gestión.

Durante una entrevista con el canal A24, el periodista Facundo Pastor consideró que se gestó una especia de campaña negativa contra el país, en la que se instaló la urgencia de los ciudadanos por mudarse al exterior. Al respecto, Bullrich expresó: "No me gusta que haya argentinos que se quieran ir, ojalá eso no suceda", pero aclaró: "Nadie quería irse de Argentina cuando nosotros gobernamos".

"Tuvimos problemas, tuvimos problemas de gobernabilidad. Argentina es un país que tiene muchas mafias. Andá a gobernar con todas las mafias que tenés en la Argentina que te traban todo, como los sindicatos de docentes que no te dejan empezar las clases", dijo la presidenta del PRO, y explicó que para ella esas entidades "solo defienden sus intereses" y son mafiosas cuando "traban el país, sin dejar gobernar".

Además, denunció que "hubo sindicatos y organizaciones sociales que nos hicieron la vida imposible. Se instalaron el primer día que arrancamos el Gobierno en la 9 de julio y no se fueron hasta el último día. Yo eso no lo permito nunca más. Nunca más".

Con Bullrich al frente, organizan marcha opositora contra "la agenda clandestina de Cristina"

"Si hay algo que aprendí para el próximo gobierno es que, desde el primer día, tenemos que lograr que, a través de mecanismos de consulta popular, la sociedad diga 'no quiero más que me traben las clases'. Esas cosas no pueden pasar más en la Argentina. No podemos vivir en un país trabado por intereses minoritarios de gente que termina millonaria y el país pobre. Eso lo tengo re claro. Lo viví y lo conozco", insistió la exministra de Seguridad.

Respecto a su espacio político, Bullrich resaltó que "tienen claro lo que quieren" y comparó: "No como el peronismo que no saben si están con Venezuela o en contra; si están en el zaffaronismo o si están en contra; ni si quieren o no las taser".

DR/FF