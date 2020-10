Wado de Pedro calificó como "campañas del desánimo" informaciones sobre éxodo de argentinos a Uruguay

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, cuestionó este domingo "las campañas del desánimo" al hacer alusión a reportes que indican que se produce un "éxodo" de argentinos a Uruguay e invocó un informe de Migraciones que señala que hubo mayor cantidad de visitantes del país vecino en la Argentina durante 2020.

De Pedro señaló en la red social Twitter que "a pesar de las campañas del desánimo, promocionando éxodos que no existen, nos vamos a levantar otra vez y superar esta difícil situación en la que nos dejaron".

El funcionario salió al cruce luego de haberse difundido en medios locales una nota del semanario inglés especializado "The Economist", donde, desde el título, se habla de una "Mini guerra por el Río de la Plata". En el artículo "Por qué los argentinos están acudiendo en masa a Uruguay", publicado el 26 de septiembre, se resaltan como motivos principales de la migración exenciones fiscales y una baja tasa de infecciones por Covid-19. Antes de los británicos fue la agencia Deutsche Welle (DW) la que hizo punta en la difusión de este panorama basado en artículos y entrevistas de medios argentinos.

"Redujo el valor de la propiedad que una persona debe comprar para obtener la residencia de US$1,7 millones a US$380.000. Para propietarios de empresas, la inversión mínima ha sido reducida de US$5,5 millones a US$1,7 millones. Una exención de impuestos para ambos tipos de inmigrantes se ha extendido de cinco a 10 años. Los extranjeros ya no tienen que pasar seis meses de cada año en Uruguay para obtener la residencia. Desde el 1 de julio la estadía mínima es de 60 días. La legislatura aprobó los cambios en agosto", manifiesta la investigación del medio inglés.

Para contrarrestar la nota del periódico ingles y la repercusión que tuvo en medios nacionales, de Pedro aludió a un informe oficial de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que dio cuenta de un flujo mayor de ingresos al territorio argentino proveniente de Uruguay respecto de las salidas de ciudadanos de nuestro país hacia la nación vecina durante 2020.

En otro de sus pasajes asevera la prioridad que tendrían los argentinos para el Gobierno uruguayo: "Lacalle Pou dice que quiere gente "de todas partes del mundo" pero su principal centro de reclutamiento es la Argentina, cuya población es 13 veces mayor que la de Uruguay. Sus asesores dicen que esperan que 100.000 argentinos se relocalicen. Para conciliar la inmigración con la salud pública, Uruguay exige que los recién llegados hagan cuarentena. En julio, Lacalle Pou dio una serie de entrevistas a diarios y canales de televisión en la Argentina para hablar de los encantos de su país".

Más adelante hacen referencia al gobierno argentino poniendo el acento en una serie de decisiones impositivas que serían, por lo menos en la franja más pudiente de la Argentina, motivo ineludible para mudarse a Uruguay: "El nuevo gobierno de la Argentina le está complicando la vida a los ricos. En diciembre de 2019 impuso un impuesto anual de hasta 2,25% de los activos que los ciudadanos y residentes tengan en cualquier lugar del mundo. El Congreso está contemplando un impuesto adicional a fortunas de más de $200 millones (alrededor de US$3 millones). Esos recursos estarán más seguros al otro lado de la frontera. Uruguay no es un paraíso impositivo, insiste Lacalle Pou: no permite a sus residentes ocultar sus ingresos. Pero no grava los ingresos o tenencias fuera del país".

El proyecto del Gobierno que impondría, por única vez, un impuesto denominado Aporte Solidario a unas 12.000 personas, fija una escala de tributación de 2% para fortunas entre $200 y $300 millones, 2,25% hasta $400 millones, 2,75% hasta $600 millones, 3% hasta $800 millones, 3,25% hasta $1.500 millones y y 3,5% para más de $3.000 millones. Lo recaudado tendría como destino (estimado $300.000 millones): equipamiento médico, prevención y asistencia sanitaria (20%), subsidios para sostenimiento del empleo en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (20%), ayuda a barrios populares (15%), programa de becas Progresar (20%), y programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural (25%).

El 16 de septiembre se hacía eco de la situación la agencia alemana Deutsche Welle

El informe de la DNM, organismo perteneciente a su cartera, que reportó este año 25.765 salidas de pasajeros nacionales argentinos con destino a Uruguay, en contraposición con los 29.193 ingresos de argentinos provenientes del país vecino, lo que implica un 13,3 por ciento más.

La Dirección Nacional de Migraciones, organismo descentralizado que depende del ministerio del Interior creado en 1949 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, es dirigida por Florencia Carignano, la primera mujer en conducirla, que en declaraciones al diario La Nación precisó: "Hoy en día no podemos saber con certeza si el argentino se está yendo para pasar la cuarentena en Uruguay o para residir permanentemente allí. Los datos duros no indican que hubo gente que se fue y no volvió más a la Argentina. Lo que sí vimos fue tránsito fluido de argentinos que previamente a la pandemia tenían residencia uruguaya, que viajaron con sus familias, y que quizás fueron y vinieron dentro de una misma semana a trabajar. Eso se llama tránsito vecinal fronterizo y es lo que nos indican los números".

