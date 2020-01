Cambian el estatuto de BICE para que no asuma un opositor en Diputados

por Gabriel Ziblat

Las designaciones de diputados en cargos ejecutivos siguen generando polémicas entre sus posibles sucesores. Ahora, el nuevo capítulo lo protagoniza Ignacio “Vasco” De Mendiguren, quien asumió como titular del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior). Pero a diferencia de todos los casos anteriores no renunció, sino que pidió licencia. Quien debía asumir en su lugar es hoy un opositor: Marcelo “Oso” Díaz, del partido GEN de Margarita Stolbizer, quien iba séptimo en la lista de diputados que encabezaba Felipe Solá en 2017.

Pero para lograr que De Mendiguren pudiera asumir en el cargo sin renunciar, el oficialismo debió sortear un escollo más. El estatuto del banco establecía en su artículo 9 que no podían asumir como directores de la entidad “quienes formen parte de los cuerpos legislativos y judiciales, ya sean nacionales, provinciales o municipales”. Por eso, hace apenas cinco días, el 24 de enero, se realizó una asamblea de accionistas para modificar el texto, que quedó redactado de la siguiente manera: “Quienes formen parte de los cuerpos legislativos y judiciales, ya sean nacionales, provinciales o municipales y se encuentren en ejercicio pleno y efectivo de la función legislativa o judicial”. De esta manera, la licencia permite entender que no está en ejercicio pleno de su función legislativa. Desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le quitaron dramatismo a la situación y aclararon que es “es una licencia anual, que no tiene nada distinto a otras”.

Consultado por PERFIL, De Mendiguren aclaró que él nunca quiso irse del Congreso, donde veía una posibilidad de avanzar con muchos proyectos desde la Comisión de Industria, el área a la que siempre se dedicó como hombre de la Unión Industrial Argentina. “El BICE tiene que ver con todo lo que yo me he dedicado, por eso el objetivo es recomponerlo, ponerlo en marcha, porque hace seis meses que está parado y lo han descapitalizado”, aseguró. Una vez finalizada la tarea, sostiene, volvería a Diputados y quedaría en su lugar Miguel Peirano, que lo estará acompañando en el BICE.

Para el Frente de Todos no es una situación sencilla, ya que de esta manera quedaría con 118 diputados propios, once menos de los necesarios para tener quórum. ¿Está en condiciones el oficialismo de perder un diputado? Conocedores de los vericuetos parlamentarios consideran que si dejan asumir a un opositor estarían perdiendo dos bancas y así solo una.

Esa lista ya había generado controversias judiciales por las renuncias de Felipe Solá y Daniel Arroyo. Los dos nombres que seguían en la lista son los de Liliana Schwindt y Jorge Sarghini. Pero el propio Díaz se presentó ante la Justicia electoral reclamando que debía aplicarse la paridad de género (que se votó en el Congreso después de la elección de 2017) y así asumir él, que era el siguiente hombre en la lista. El juez de primera instancia le rechazó la interpretación y ahora será la Cámara Electoral la que deba decidir. No es el único caso pendiente de resolución: en la Ciudad de Buenos Aires, la jueza María Servini también tuvo que intervenir en un caso de 2017 y falló de manera inversa. Consideró que sí debía aplicarse la paridad.

La licencia del “Vasco” y la reforma del estatuto generó la reacción de Stolbizer y el partido GEN, que sacó un comunicado en el que repudió la actitud del oficialismo. El “Oso” Díaz, además, le mandó una carta a Massa para que revea la situación. Avatares de la política argentina. Hace tres años eran aliados y se presentaban juntos a la elección. Hoy se encuentran enfrentados y buscando artilugios políticos para salirse con las suyas.