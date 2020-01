El expresidente Mauricio Macri presentó su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). El documento revela que el patrimonio del líder de Juntos por el Cambio es de 273,2 millones de pesos, cifra que supera la combinación de los bienes del primer mandatario Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto del actual gabinete.

Durante el último año, el patrimonio de Macri creció $122 millones con respecto a lo que declaró a principios de 2019. No obstante, esto no contempla el fideicomiso ciego que el ex jefe de Estado armó cuando fue electo presidente. En total, el ex mandatario tiene $273,2 millones en su poder. Es decir, que su patrimonio es superior al que declararon todos los ministros actuales de la Casa Rosada, un monto que asciende a 229.721.143 millones de pesos.

Fernández informó que sus bienes ascienden a un total de 4.484.069 de pesos, mientras que la vicepresidenta consignó 3.737.074 de pesos, el equivalente al precio de un monoambiente en el barrio porteño de Once. Los 15 funcionarios del gabinete que también brindaron detalles patrimoniales suman en conjunto $ 221,5 millones de pesos.

Las declaraciones juradas de los ministros de Alberto Fernández suman 221 millones de pesos

En su último año en el sillón de Rivadavia, Macri incrementó un 80 por ciento su patrimonio privado. Esto se debe, en gran parte, a la venta del departamento del barrio porteño de Palermo. Se trata del inmueble que adquirió junto a Juliana Awada en 2011 por unos US$ 3,2 millones.

La venta del departamento sumó $24,36 millones al patrimonio del expresidente por ser el dueño del 30 por ciento de la propiedad, en tanto el 70 restante corresponde a su esposa. El ex mandatario tiene más bienes inmobiliarios a su nombre: un lote en la localidad bonaerense de Tandil (valuado en $4,38 millones), lotes en Pilar ($ 1,78 millones), uno en Uruguay ($23,2 millones) y otro lote en la provincia de Salta ($ 5,93 millones).

Según se desprende del documento, en 2019 el entonces presidente le hizo un préstamo a su hija Agustina por $41,7 millones para la compra de un departamento en España. Macri también declaró a la Oficina Anticorrupción que posee cuentas bancarias por $ 1,09 millones; y acciones, cuotas y participaciones sociales por $ 108 millones.

