Carlos Heller confirmó que el Frente de Todos avanza en un impuesto para los que "tienen muchísimo patrimonio"

El fracaso del recorte de los salarios en legisladores y funcionarios públicos derivó en un proyecto del oficialismo para cobrar un impuesto "a los ricos", según se definió, que logró el apoyo del presidente Alberto Fernández. Pese a las demoras, el diputado Carlos Heller confirmó que "a fines de la semana que viene" presentará el proyecto que le fue encargado por Máximo Kirchner. "Se implementará en los que tienen muchísimo patrimonio y han ganado muchísimo", especificó.

"Estoy armando una base de datos sobre los patrimonios y las ganancias de las personas físicas y jurídicas y veré dónde poner la raya. Va a ser muy alta para que no afecte a los que no corresponde, sino a los que tienen muchísimo patrimonio y han ganado muchísimo", reveló Heller en diálogo con Radio Rivadavia. Según relató, el proyecto le fue encargado por el jefe del bloque oficialista el pasado domingo con la colaboración de otros legisladores del espacio.

Además, desmintió que la iniciativa sea la que estuvo dando vueltas en las redes sociales en los últimos días y señaló que recién "hacia fines de la semana que viene" estará en condiciones de presentar el proyecto ante la Cámara de Diputados. "El mundo entero está discutiendo estos temas. En Europa hay una gran discusión para crear impuestos extraordinarios a los ricos, porque toda esta crisis genera caída de actividad y aumento exponencial del gasto para atender la pandemia y se requieren de grandes recursos", agregó Heller.

Además, recordó que "la primera pandemia es la situación que recibió esta administración con un país recontra endeudado, con el Producto Bruto achicado, con todos los sistemas de salud, ciencia y tecnología deteriorados, con una crisis de empleo fenomenal, con cierre de decenas de miles de pequeñas empresas".

Durante una entrevista con Horacio Verbitsky para el portal El Cohete a la Luna, el Presidente opinó que "es mucho más razonable pedirles un esfuerzo a ellos (los que más tienen) que a Carla Vizzotti, que gana 150 mil pesos y está todo el día en la calle viendo cómo combatir el coronavirus. La ley (del impuesto al blanqueo) tiene una lógica mucho mayor que el proyecto de los que dicen demos algo de nuestro sueldo. A mi las cacerolas no me afectaron en ningún momento. A los que nos toca gobernar sabemos el momento que estamos pasando. No es un momento para tirar piedras, sino para sentarnos a pensar juntos soluciones".

