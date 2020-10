Melconian: "El Gobierno miente cuando dice que veníamos fenómeno y nos agarró la pandemia"

Noticias Relacionadas La pobreza subió al 40,9% en el primer semestre del año

El ex director del Banco Nación, Carlos Melconian, habló sobre la cifra del 40,9% de pobreza que dio el INDEC y afirmó que "siguen pasando los gobiernos y el tema no se resuelve". Además, apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández y dijo que "miente cuando dice que veníamos fenómeno y nos agarró la pandemia".

"No es tolerable que digan veníamos fenómeno y nos agarró la pandemia, cuando el Gobierno dice eso miente. Pero hay que darle la derecha que la pandemia fue un golpe terrible", expresó el economista en diálogo con TN.

En cuanto a las cifras de pobreza e indigencia en Argentina, opinó: "Agravado por la pandemia, pero estructuralmente el problema es que Argentina no crece, el estancamiento va camino a 10 años. Si no se crea riqueza, Argentina no crece. La creación de riqueza ha sido sustituido por más asistencia estatal".

La pobreza afecta al 40,9% de la población: 18,5 millones de argentinos

"La cuestión es crecer, invertir, crear empleo y eventualmente discutir salarios. Pero si eso no se da, milagro no hay, el problema va a seguir. Siguen pasando los gobiernos y el tema no se resuelve. Ha tenido décadas Argentina donde el sector público encima ocultó esos valores", agregó Melconian.

En esa línea, manifestó: "Si la informalidad que pasó a no tener trabajo por la pandemia se midiera como parte del desempleo, el desempleo estaría en récord histórico. Necesitamos una vacuna para que nos proteja de los últimos 50 años. La pandemia blanqueó problemas pero necesitamos nuestra propia vacuna".

"La aparición de la vacuna no te va a sacar de este problema estructural. La pobreza saltó a 40 como subproducto de la pandemia. La pobreza la va a bajar con la llegada de la inversión, el respeto a la propiedad privada, el buen marco macroeconómico", añadió.

Alberto Fernández: "La pobreza sería peor si el Estado no hubiera auxiliado en la pandemia"

Asimismo, habló sobre la informalidad: "El trabajo formal registrado es apenas 30% respecto a la cantidad de personas que están en condiciones de trabajar. Es un récord histórico con 7 millones en la informalidad de Argentina".

Melconian también criticó los gastos del Estado: "Si en el 2001 tenía 5,6 millones de personas entre jubilados y empleados públicos, tomando los 12 millones de IFE y ATE, ahora son 25,3 millones. Supongamos termina la pandemia y corres el IFE y el ATP, son 13,3 millones. ¿Por qué había 5,6 millones que vivían del Estado y ahora hay 13,3 millones?".

´Sobre la situación actual con la emisión monetaria, inflación y dólar, expresó: "Lo único que hay es la emisión de moneda, pero en Argentina la emisión es un veneno porque su gente rechaza la moneda local, lo hemos visto en los funcionarios. La emisión es inflación, va a subir".

"Hay todo un relato para no decir que cortan los 200 dólares. La emisión de moneda va a empujar la devaluación", concluyó.

EuDr / DS