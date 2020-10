Agustín Salvia: "El mayor problema que hemos tenido es la destrucción del 20% de los empleos"

Ursula Ures Poda y Jairo Straccia

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer hoy el índice de Pobreza que registró un 40,9%, en el primer semestre. Es decir, un aumento de 5,5 puntos porcentuales respecto al último informe del 2019. Esto significa que alrededor de 18.500.000 habitantes se encuentran en situación de pobreza, si se efectúa una proyección a nivel nacional.

En comunicación con RePerfilAr, Agustín Salvia, Director de investigación del Observatorio de la UCA y Especialista en Reproducción Social, Trabajo y Desigualdad explicó que hubo "un segundo trimestre que no está ni informado por la encuesta de hogares del INDEC. En ese contexto más del 60% de los niños son pobres”.

“El mayor problema que hemos tenido ha sido la destrucción del 20% de los empleos que tenía la sociedad argentina antes de la pandemia”, dijo Salvia.

El especialista en Trabajo y Desigualdad dijo que, “si bien hubo un enorme esfuerzo por compensar esa falta de ingresos por pérdida de puestos de trabajo por los problemas sociales, fue completamente insuficiente”.

No obstante, las medidas de ayuda social “generaron un piso de protección que hizo que la situación no fuese más grave que la que observamos. No necesariamente impidió que llegara a un aumento tanto de la indigencia y de la pobreza, en donde cayeron en la pobreza segmentos que no lo eran o no lo habían sido en los últimos diez o quince años”, comentó.

Para Salvia: "La salida de la pobreza dependerá de una eventual recuperación económica. Que una capa de estos segmentos que han caído en la pobreza pueda recuperarse". Sin embargo, con la situación actual del país de estancamiento, "no se visualiza un proceso de recuperación, por lo tanto cuanto más tiempo pase mayor población estructural quedará fijada en contexto de marginalidad".

