Rosenkrantz, contra la politización de la Justicia: "Los jueces buscamos autoridad, no poder"

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, brindó este jueves 13 de junio un duro discurso sobre la politización de la Justicia en la inauguración las XXV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina en el Centro Cultural Kirchner. Allí alertó que los jueces "no solo deben ser independientes de intereses políticos, económicos y sectoriales e independientes del poder y de los poderosos".

Del acto participaron también el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, el titular de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), Ariel Ariza, el vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli, con la intervención más de 800 jueces argentinos y personalidades judiciales y académicas internacionales.

Allí, Rosenkrantz resaltó que "la democracia, constitución y república definen nuestro cometido institucional y por consiguiente nuestra virtud cardinal. El hecho de que nuestro cometido institucional sea claramente diferente al de los órganos políticos del estado y que debamos aplicar las leyes y controlar la constitucionalidad de los actos de gobierno determina que, en el panteón de las virtudes institucionales, deba figurar como dominante la virtud principal que nos permite juzgar con objetividad. Esa virtud es la independencia".

"No debemos olvidar que los jueces buscamos autoridad, no poder. El poder no nos ennoblece sino que mancilla nuestra investidura", señaló Rosenkrantz.