Rosenkratz desmintió la denuncia por sobornos en su contra y acusó una "operación"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, presentó hoy un escrito en los tribunales federales de Retiro para rechazar las acusaciones en su contra vinculadas a supuestos cobros de sobornos a través de cuentas en paraísos fiscales.

En el texto presentado "por derecho propio" en el juzgado federal de Ariel Lijo, a cargo del caso, el ministro de la Corte sostuvo que la denuncia es "falsa"; negó los hechos y advirtió que se trataría de una "operación" en su contra, según constató PERFIL al acceder al escrito.

Entre las medidas de prueba ordenadas en la investigación "está en trámite un exhorto a Panamá", con pedidos de información.

La investigación, impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano, se abrió por una denuncia anónima que aludió al presunto cobro de sobornos y menciona la existencia de 71 cuentas en paraísos fiscales.

En el escrito, Rosenkrantz sostuvo que la denuncia que se formula es "absolutamente falsa". "No tengo cuentas bancarias ni sociedades en paraísos fiscales. No soy el propietario ni el beneficiario de las cuentas que falsamente se me atribuyen. Nunca intenté cobrar ni cobré soborno alguno. Todo mi patrimonio está íntegramente declarado".

Rosenkrantz pidió que los jueces no fallen según intereses personales o ideológicos

"La denuncia tiene el solo propósito de afectar mi reputación y de hacerlo durante el tiempo más largo posible. En efecto, el atribuirme el burdo hecho de haber abierto a nombre propio 71 cuentas en distintas jurisdicciones seguramente responde a la aspiración del anónimo denunciante de mantener abierta esta causa durante un tiempo prolongado", agregó el presidente de la Corte.

Y destacó que la denuncia "no fue realizada por quien puede ser identificado (la denuncia es anónima)" y contra quien "eventualmente se pueda accionar por el delito de falsa denuncia (artículo 245 del Código Penal)". "La circunstancia de que en la denuncia no se identifica ninguna causa específica en la que se habría pagado un soborno, ni quién o quiénes los habrían pagado, sumado al hecho de que no se aportó ninguna prueba o evidencia de nada de lo que se afirma, son también, como el carácter anónimo de la denuncia, síntomas de su falsedad", concluyó.

