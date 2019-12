"Lawfare": Bielsa cargó contra Lorenzetti y defendió a Rosenkrantz

Rafael Bielsa, excanciller y autor de “Lawfare, guerra judicial-mediática”, apuntó contra el periodista Daniel Santoro por una nota periodística en la que recopila presuntas “maniobras kirchneristas” para lograr que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se desprenda de la mochila judicial en 2020.

“Los K apuestan a una absolución exprés para Cristina Kirchner”, se titula el artículo publicado en Diario Clarín el pasado 28 de diciembre. Al respecto, el exfuncionario criticó a Santoro por varios puntos de la noticia, y opinó que "Santoro no debería mezclar sus fatigas con temas ajenos". Pero lo sorpresivo fue por un lado una crítica a Ricardo Lorenzetti y una defensa de la honestidad de Carlos Rozenkrantz, dos miembros de la Corte.

“¡Pobre @dsantoro59 de Clarín! El ex juez federal que fue a la Corte provincial se llama Sergio Torres, no “Rodríguez”, los recursos son “extraordinarios”, los Procuradores no “fallan” (fallan los jueces y Santoro), y las maniobras contra Rosenkrantz no son “K”, sino palaciegas”, comenzó Bielsa.

Para el escritor, la nota del periodista de Clarín "parece escrita por Carlitos Monzón, mientras intentaba recuperarse del viandazo de Bennie Briscoe, mirando el reloj del rincón en el Luna, y con los guantes todavía puestos".

Rafael Bielsa: "Los que dicen que va a haber una Conadep y un Ministerio de Venganza son operadores"

En el hilo de tweets que escribió sobre el tema, Bielsa se refirió además a un tramo del artículo en el que Santoro menciona a Carlos Rosenkrantz, y menciona una supuesta “reactivación de maniobras K, a través de sus medios afines, contra el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, nombrado por el ex presidente Mauricio Macri”. En esa línea, el periodista enuncia además que “se reavivó la feroz interna entre los cortesanos por una de esas jugadas”.

Al respecto, el autor de “Lawfare” consideró: “En cuestiones de dictar justicia y de honra, no es bueno lo partidario. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, fue acusado de ser “propietario” de 71 cuentas offshore, distribuidas en Panamá, Shanghái y Puerto Rico”.

2) La nota de hoy, “Los K apuestan a una absolución exprés para Cristina Kirchner”, parece escrita por Carlitos Monzón, mientras intentaba recuperarse del viandazo de Bennie Briscoe, mirando el reloj del rincón en el Luna, y con los guantes todavía puestos. — Rafael Bielsa (@rafabielsasic) December 30, 2019

En ese sentido, amplió sobre la acusación contra el juez de la Corte, contó cómo se originó esa denuncia, y se refirió al “pésimo clima palaciego” y al enfrentamiento entre Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, antecesor durante 11 años en el cargo del actual presidente.

“Antes que la condena militante (o su absolución) es necesario saber del origen de la denuncia, del patrimonio del juez y del clima cortesano”, explicó. Sobre cómo tomó estado judicial la denuncia, Bielsa sostuvo que “los hechos fueron enviados masivamente por Whatsapp y el material fue repartido a muchos medios”. Luego, dijo, “se creó una página web anónima. Ahí se anunció una supuesta “investigación” contra Rosenkrantz por la titularidad de esas cuentas y por soborno”.

Más adelante, contó que llegó “un mail (anónimo) a todas las fiscalías de Comodoro Py”, y que “el fiscal de turno Taiano, lo llevó a la Cámara. El juzgado: Lijo, y el fiscal Delgado -una garantía-, pidió instruir”.

8) El clima palaciego es pésimo. La cercanía de Lorenzetti con Lijo, pública. La señora de Lijo, Magalí Mazzuca, entró a la Corte por Lorenzetti. Fue ascendida a secretaria letrada. Y es público el enfrentamiento de Lorenzetti contra Rosenkrantz ¿Anhelará volver a ser presidente? — Rafael Bielsa (@rafabielsasic) December 30, 2019

Respecto de los vínculos y las tensiones al interior de la Corte, destacó que “el clima palaciego es pésimo. La cercanía de Lorenzetti con Lijo, pública”. Y agregó: “La señora de Lijo, Magalí Mazzuca, entró a la Corte por Lorenzetti. Fue ascendida a secretaria letrada. Y es público el enfrentamiento de Lorenzetti contra Rosenkrantz ¿Anhelará volver a ser presidente?”, cuestionó Bielsa en relación a la denuncia que recibió el presidente de la Corte.

En ese aspecto, el excanciller hizo una defensa de Carlos Rosenkrantz por las acusaciones en su contra y expresó: “Rosenkrantz dará sus explicaciones ante los tribunales. Lo conozco hace tiempo. Tiene un patrimonio importante edificado durante su ejercicio profesional. No coincido con algunos de sus criterios pero no lo creo corrupto y lo sé nada idiota ¿71 cuentas x sobornos? Ése no es él”, aseguró.

9) Rosenkrantz dará sus explicaciones ante los tribunales. Lo conozco hace tiempo. Tiene un patrimonio importante edificado durante su ejercicio profesional. No coincido con algunos de sus criterios pero no lo creo corrupto y lo sé nada idiota ¿71 cuentas x sobornos? Ése no es él — Rafael Bielsa (@rafabielsasic) December 30, 2019

Por último, apuntó nuevamente al lawfare y al periodista Daniel Santoro y concluyó: “La práctica de lawfare es una criatura quisquillosa una vez puesta fuera de su envase. Hay que cuidarse mucho de no convertirnos en aquello contra lo que luchamos (ver Peñafort). “Los K” no tenemos que ver con el brulote. Santoro no debería mezclar sus fatigas con temas ajenos”, publicó.

A.G./M.C.