Rafael Bielsa: "Los que dicen que va a haber una Conadep y un Ministerio de Venganza son operadores"

El excanciller Rafael Bielsa y Pedro Peretti presentaron su libro "Lawfare: guerra judicial-mediática" en la Facultad de Derecho, en donde describen la versión argentina del fenómeno de judicialización de la política que tiene expresiones en toda la región.

“Los activistas del lawfare nunca son las leyes, sino los jueces que las interpretan sesgadamente, al servicio de los intereses de la concentración política, económica y mediática tradicional”, reza la contratapa del libro editado por Planeta que se enfoca en el accionar de los tribunales federales y de los medios de comunicación en los dos extremos centenarios de las décadas de 1910 y 2010.

En la presentación, Bielsa dijo: "Una cosa es diferenciarse y otra cosa es ser distinto. ¿Por qué razón cualquiera de nosotros es proscripto en un medio de comunicación por ser distinto? No me gusta el mundo de los iguales y este libro no busca diferenciarse sino que expresa la opinión de dos personas que son distintas".

Y agregó: "Hoy hay un principio fundamental que buscan los sectores que están más cómodos. Esos sectores buscan la captura de la subjetividad. Buscan instalar un clima de época. Cuando vemos tapas de diarios iguales, zócalos de TV iguales. Eso es un lavado de cerebro".

"La tercer cosa que quería marcar es que me parece que el esquema siempre fue el mismo. Sectores concentrados de apropiación de la renta pero diversificados en las actividades. El mecanismo es igual. Son sectores concentrados que quieren crear subjetividad", aseguró.

Respecto del periodismo, citó a Rodolfo Walsh que decía 'periodismo es verdad, todo lo demás es operación'. "Ese tipo de periodismo va a desaparecer. Los que crean que en el próximo gobierno va a haber una Conadep del periodismo y lo dicen, están mintiendo. Y son operadores y no periodistas", advirtió.

"Y quienes dicen que va a haber un Ministerio de la Venganza están mintiendo y no son periodistas. El defecto del Poder Judicial se cura con mejor poder judicial y el defecto del periodismo se cura con mejor periodismo", concluyó.

De la presentación del libro, cuyo nombre completo es "Lawfare, guerra judicial-mediática, desde el primer centenario hasta Cristina Fernández de Kirchner", participaron también la abogada Graciana Peñafort, quien apuntó contra el Poder Judicial argentino y el rol de los medios locales como fundamentales en la problemática del lawfare.

Alberto Fernández iba a estar presente pero finalmente no pudo por "problemas de agenda", aunque le escribió una carta en donde le dijo a los autores: "Era mi intención acompañarlos pero surgieron cambios en mi agenda que no me permitieron asistir".

A pesar de la falta, las apariciones de Fernández en presentaciones literarias son todo un mensaje. La semana pasada el referente justicialista participó de la presentación del libro Somos Belén de la periodista Ana Correa, que relata la historia de una joven tucumana presa a causa de un aborto espontáneo.

“No podemos seguir condenando a mujeres como le pasó a Belén, que ni siquiera sabía de su embarazo. ¿Cómo podemos vivir en esa sociedad? ¿Cómo podemos ver eso y no reaccionar?”, dijo Fernández días después en una entrevista con Página 12 y lanzó la primicia: “Va a haber un proyecto de ley mandado por el Presidente. Tan pronto lleguemos”.

En la presentación también estuvieron el actor Gerardo Romano, el abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, el gremialista Roberto Baradel, el exsecretario Legal y técnico de Cristina Kirchner, Carlos Zannini, Gabriela Cerruti, Eduardo Duhalde, Victor Hugo Morales, Eduardo Valdés, Pino Solanas y Francisco Durañona, entre otros.

