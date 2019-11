Rafael Bielsa: "Alberto sabe de economía mucho más que el promedio de los políticos"

por Jorge Fontevecchia

El exdiplomático del kirchnerismo concedió una extensa entrevista al periodista Jorge Fontevecchia para su programa Periodismo puro (Net TV), en la que habló especialmente del presidente electo, Alberto Fernández. Bielsa aseguró que sabe que el próximo mandatario "no es un tipo rencoroso" y es "un político que escucha".

"Conviví con él durante mucho tiempo. Fuimos compañeros de gabinete, compañeros en la política. Lo conozco desde hace 25 años", relató. Según Bielsa, Fernández "es un tipo que conoce como pocos el poder, los botones de la administración real. Es un tipo muy informado".

"Sabe de economía mucho más que el promedio de los políticos", aseguró el exfuncionario, quien dice que le consta que en su época como jefe del Gabinete de Néstor Kirchner, Fernández "llamaba periódicamente a Guillermo Nielsen y a Mercedes Marcó del Pont para preguntarles cosas puntuales. Es un político que escucha".

A continuación, un fragmento de la entrevista:

—Cuando apareció el tema de los cuadernos dijiste en La Política Online que a vos te daba vergüenza por ser de tu fuerza política. Fuiste elogioso con Claudio Bonadio, Carlos Stornelli y el periodista Diego Cabot.

—Más allá de si eran fotocopias, copias originales, invento o no invento, había unos cuadernos. Y Diego Cabot los manejó con algún grado de seriedad, de profesionalismo, y hasta te diría con un sentido en el que privilegió lo institucional por sobre la primicia, porque fue primero a hablar con el fiscal Stornelli y después dio a la imprenta lo que sabía. El es abogado. Yo soy amigo de Bonadio y de Stornelli, a quienes nunca les fui a pedir nada. Claudio por un lado, Carlos por el otro, pueden haber tenido alguna conducta discutible. No asistir a la indagatoria a la que lo llamó Alejo Ramos Padilla es inaceptable, no me parece bien y se lo digo. Tengo derecho a pensar, a sentir, a querer que Cristina Kirchner sea inocente de todos los delitos que se le imputan. Tengo ese derecho porque me lo da la Constitución. Hasta que no tenga una sentencia firme no va a ser culpable.

—¿Es lo que piensa hoy Alberto Fernández?

—Alberto tiene algo raro para la condición humana: no es un tipo rencoroso. Eso es muy raro en los seres humanos, ni hablar en la política, donde nunca nada prescribe. Se puede perdonar mientras sea útil recíprocamente. Pero después vuelve la sanción. Esa característica es una libertad que va a tener para tomar decisiones. Carlos Pagni escribió un excelente artículo vinculado a causas judiciales que va a enfrentar el Estado nacional. Una de ellas relacionada con la indemnización que en su momento pidió la empresa Petersen de Sebastián Eskenazi. Son causas en las que intervino gente que hoy comparte el espacio político. Ahí va a tener que elegir si hace o no lo mejor para el Estado. Estoy convencido de que hará lo mejor.

—¿Lo hablaste con él?

—No, pero conviví con él durante mucho tiempo. Fuimos compañeros de gabinete, compañeros en la política. Lo conozco desde hace 25 años.

—¿Y en qué es distinto este Alberto Fernández de hoy que aquel que fue compañero tuyo en el gabinete en 2003?

—Nunca es igual la expresión de un ser humano subordinado a cuando se es jefe. El poder no te cambia, te pone de manifiesto. La primera diferencia es que los dos orbitábamos (él más cercano, yo más distante) alrededor del centro del sistema que era Néstor. Ahora, el mundo político orbita alrededor de él, de sus actos, de sus guiños, de su buen o mal humor. Eso también es el poder. Hay gente a la que le gusta y se acostumbra tanto que después se le transforma en una adicción. Y hay gente a la que le gusta entrar y salir, que nunca cede.

—¿Quién es ese Alberto Fernández que ahora es jefe?

—Es un tipo que conoce como pocos el poder, los botones de la administración real. Es un tipo muy informado. Sabe de economía mucho más que el promedio de los políticos. Tuvo un compañero de ruta como Néstor que era obsesivo de la economía. No se cree el ministro de Economía. Me consta que Alberto llamaba periódicamente a Guillermo Nielsen y a Mercedes Marcó del Pont para preguntarles cosas puntuales. Es un político que escucha.

—¿Es consciente de que hoy en día es cada vez más difícil tener una política económica escindida de la política internacional?

—Alberto es absolutamente consciente. Lo cual no quiere decir que esa conciencia se traduzca siempre en decisiones ordenadas o las mejores posibles en atención a eso. Mira, el tipo que unificó Alemania fue Otto Von Bismarck, cuando Guillermo de Orange se cansó de él y lo echó puso como sustituto a un tipo que se llamaba Leo Von Caprivi. Von Caprivi era un hombre normal y Bismarck era un hombre excepcional, cosa que le empezó a molestar a Guillermo. Tanto lo molestaba que llegó el día en que el pobre Caprivi le dijo: “Si usted quiere alguien que sostenga 22 platitos girando arriba de 22 palitos llámelo de nuevo a Bismarck, yo soy Von Caprivi”.

—¿Alberto es Von Caprivi o es Bismarck?

—Esperemos que sea Bismarck. El poder lo demostrará.

