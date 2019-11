Rafael Bielsa, sobre la detención de Boudou: "Fue para un público un poco morboso"

A pocos días de la presentación de su libro "Lawfare: guerra judicial-mediática", en la Facultad de Derecho, el excanciller Rafael Bielsa ofreció una entrevista a Jorge Fontevecchia para el ciclo Periodismo Puro. La nota completa se emitirá este domingo 24 de noviembre a las 23, por NET.

Allí el abogado, exdiputado y exministro con Néstor Kirchner recalcó su mirada crítica sobre el rol que juegan los medios y el periodismo en los procesos judiciales contra exfuncionarios, cuestionando en ese marco el momento "humillante" que vivió el exvicepresidente Amado Boudou cuando lo detuvieron. "Eso no debería pasarle a nadie", consideró Bielsa.

"Habría que transformar en legislativa la doctrina Irurzun y tener un uso más discrecional de la privación de la libertad ambulatoria y no hacer pasar a seres humanos por episodios como los que padeció Amado Boudou: despertado a las dos de la mañana en medias, en pijama, con el pelo alborotado. Eso es incompatible con la dignidad humana y es innecesario para la administración de Justicia. Eso fue hacer carne de Boudou, sangre de Boudou para un público un poco morboso. Tampoco me gustaría que el día de mañana fueran a buscar a Guillermo Dietrich a las dos de la mañana y lo encontraran con sus zapatillitas, en pijama y se lo llevaran de la oreja", expresó el escritor.

El libro de Bielsa, escrito junto al co-autor Pedro Peretti, es la versión argentina del fenómeno de judicialización de la política que, explica el exdiplomático, tiene expresiones en toda la región. En ese sentido, ejemplificó que cuando aparece una denuncia en un medio de comunicación, "muchas veces esa misma noticia periodística es la base de la actuación del fiscal. El requerimiento es presentado como indagatoria, la indagatoria es presentada como auto de procesamiento, el auto de procesamiento es presentado como condena firme y a partir de ahí empieza un tiempo de tres años hasta el juicio oral. Imaginate el lapso hasta llegar a la Corte. Hay que pensar en el tiempo que llevó condenar a Víctor Alderete, el ex titular del PAMI. Veinte años. La Justicia necesita inmediatez para cumplir con el efecto disuasivo y ejemplificador".

Rafael Bielsa: "La política exterior de Macri ha sido una catástrofe nacional"

"Una imputación no es más que una imputación. Pero los medios lo presentan como una forma de afirmar que tenían razón. El periodismo es verdad o interpretación subjetiva informada, lo otro es operación. Escuché el otro día por radio decir 'Cristina tiene múltiples pedidos de captura'. Cristina no tiene ningún pedido de captura. Ninguno. Un periodista que se dedica a temas judiciales tiene que saber de qué habla. No es lo mismo un procesamiento con prisión, que no tiene por qué ser efectiva, con el pedido de captura", alertó.

También aclaró que la expresidenta Cristina Kirchner, para enfrentar las causas judiciales, no cuenta con un plantel de abogados de alto perfil como suele ocurrir en otros casos: Carlos Beraldi, que no es un rock star, no es de los que van a la televisión. No sé cuánto cobra. Sí que es un excelente abogado. Yo lo conozco mucho. Muy buen abogado, pero no es de los tipos que están en la comidilla. Y tiene a Gregorio Dalbón. Cuando Cristina lo tomó era un especialista en derecho privado, no en causas penales. Cristina no tiene ese tipo de defensa que caracterizás".

Aquí la entrevista completa que se emitirá este domingo 24 de noviembre por Canal NET.