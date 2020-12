Carlos Ruckauf: “El desplazo de Kreckler es inexplicable”

El ex gobernador y ex canciller, Carlos Ruckauf, criticó la decisión del Gobierno de desplazar al embajador argentino en China, Luis María Kreckler. Consideró que la manera en que se hizo saber es poco usual y puede generar daños para la relación bilateral. “Que nos enteremos por los diarios de una decisión así es poco usual, para todos, también para el país anfitrión”, precisó en diálogo con PERFIL.

Luis María Krecler será desplazado y el decreto está para publicar en el Boletín Oficial. Las versiones, hasta ahora, surgieron del Gobierno pero de manera extraoficial. El canciller Felipe Solá, que no llevaba buena relación con el diplomático, lo removerá con aval de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Pero Ruckauf cuestionó la decisión: “No podés mandar un embajador en julio y sacarlo en diciembre, en una superpotencia como China, que además es nuestro principal cliente comercial. Los chinos son buenos negociadores”, explicó.

El Gobierno le atribuye extraoficialmente a Kreckler problemas con la negociación con la vacuna rusa y también algunas supuestas desprolijidades que él desmintió.

Ruckauf, que fue canciller argentino durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, advirtió que nunca son buenas las consecuencias para la Argentina de tomar “políticas erráticas” con otros países.

Kreckler, en el medio, fue embajador en Brasil, Alemania, Suiza y China.

“Cuando fue la invasión a Irak -ejemplificó- me tocó decirle a Colin Powell que no íbamos a participar en ella. A uno pueden gustarle o no las decisiones, pero tienen que ser claras”, contó.

Y de paso, cuestionó la política exterior de Argentina, en general. “Es errática. Entre los funcionarios que no funcionan no está precisamente Kreckler. Argentina no hizo nada con el malentendido con el funcionario del Tesoro del FMI, con lo de la conversación con Biden, y con no haber presentado una protesta por cómo lo trataron al Presidente los jerarcas venezolanos”, afirmó, en alusión a la gestión del actual canciller Solá.