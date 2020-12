Felipe Solá, sobre los dichos de Cristina: "No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo"

El canciller Felipe Solá contestó sobre las críticas de Cristina Kirchner a ministros temerosos y advirtió: "No me vendría mal otro laburo pero no tengo tiempo para otro. Ningún ministro creo que tenga tiempo", les dijo a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

La vicepresidenta había dicho que aquellos que tengan miedo "que se busquen otro laburo". Solá aseguró: "No me sentí aludido pero me tomé el trabajo de repetir un par de cosas: en primer lugar la vicepresidenta, la compañera Cristina Fernandez de Kirchner, dijo que hay que animarse a firmar, proponer, decidir y autorizar. Personalmente me animo, y creo que muchos o todos de mis colegas se animan".

"Cristina dijo ‘el que tenga miedo, el que no esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para defender los intereses populares que se busque otro laburo', y estoy totalmente de acuerdo con ella", precisó. A continuación, las preguntas que le hicieron los acreditados a Solá:

-¿Se siente respaldado entonces por el Presidente y por el resto del gabinete?

-Me siento respaldado por el Presidente, sino fuera así renunciaría

-¿Usted concuerda que hay Lawfare?

-Yo pienso que hay una parte de la Justicia en la que hay lawfare, no podemos hablar de toda la Justicia porque nos quedaríamos sin Justicia.

-¿Contra Boudou, por ejemplo?

-No doy nombres, la Presidenta tampoco dio nombres pero estoy de acuerdo con que se lo busca disciplinarlo a uno.

Fronteras

"Se está discutiendo la posibilidad de cerrar fronteras con otros países europeos, no solo Inglaterra, que tienen vuelos entre sí. Pero es una decisión del Presidente", explicó en relación a medidas de restricción para el ingreso al país a raíz de la nueva cepa de Covid. También le preguntaron al canciller si se iban a cerrar las fronteras con países limítrofes. La respuesta fue la misma. "Se está analizando, pero lo decide el Presidente".

