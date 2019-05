Carlos Stornelli habló sobre la "Operación Puf": "Buscan voltear la causa de los cuadernos"

Carlos Stornelli se refirió este martes 28 de mayo por primera vez a las escuchas telefónicas que reveló Periodismo Para Todos. En los audios —difundidos por el programa de Jorge Lanata— se oye a Roberto Baratta, Claudio Minnicelli, Juan Pablo Schiavi y Eduardo Valdés hablando sobre la causa que vincula al fiscal federal con las presuntas maniobras de extorsión y espionaje ilegal realizadas por el espía y falso abogado Marcelo D’Alessio. "Creo que estamos ante algo mucho más grave de lo que se difundió, porque comprende a más personas", expresó el magistrado sobre la llamada "Operación Puf", durante una entrevista en el programa Mesa Chica de LN+.

"Sabía desde el inicio que había una operación no solo para dañarme desde lo personal, a mí y a mí familia, porque se organizó desde el primer instante una campaña de prensa despiadada", aseguró en relación a los audios. Además de esta causa, Stornelli es el fiscal que está al frente del caso de los Cuadernos de las coimas, que involucra a exfuncionarios y empresarios. Con respecto a esta investigación, contó que fue "una de las más grandes e importantes" en las que le tocó intervenir.

Eduardo Valdés le respondió a Jorge Lanata: "El que entregó los audios es Marcelo D'Alessio"

"El costo es el que siempre esperamos en este tipo de causas, siempre hay un vuelto. Normalmente el fiscal es el primer blanco porque es visto como un enemigo y de alguna manera es bueno que así sea. El fiscal es el que lleva adelante la investigación junto al juzgado, desde ese punto de vista nos encontramos con un poder mayúsculo del otro lado, donde hay de todo", aseveró.

Stornelli consideró que "sin ninguna duda" la denuncia en Dolores ante el juez federal Alejo Ramos Padilla —que solicitó su remoción y desafuero luego de que no acudiera a los numerosos llamados a indagatoria— buscó "voltear" la causa de "los cuadernos". "Ese fue el motivo que inspiró a esta denuncia. No me caben dudas. Tengo elementos, que se los he aportado al procurador y a los jueces que investigan las maniobras denunciadas". agregó.

Exfuncionarios detenidos y referentes kirchneristas quedaron en el ojo de la tormenta esta semana por la difusión de audios de presunto origen ilegal que los comprometen en un supuesto complot para vincular al fiscal Carlos Stornelli con la causa por extorsión y espionaje ilegal con Marcelo D’Alessio. Jorge Lanata mostró el material en el regreso su programa “Periodismo para todos”, en lo que denominó "Operación Puf".

La "Operación Puf" desató otra pelea entre Lanata y Verbitsky

La escuchas involucran a Roberto Baratta, exmano derecha del exministro de Planificación, Julio De Vido; al exembajador ante el Vaticano Eduardo Valdés; al exsecretario de Transporte preso por la Tragedia de Once, Juan Pablo Schiavi; y quien sería, según la denuncia de Elisa Carrió, el exfuncionario kirchnerista Carlos Zelkovicz. También aparece Claudio "Mono" Minnicelli, cuñado de De Vido.

Stornelli volvió a rechazar la imputación por supuesto espionaje ilegal y extorsión en su contra. El magistrado aseguró que la causa conocida como "Caso D'Alessio" fue “armada” por sectores del kirchnerismo, por lo que presentó los audios de esa presunta operación que tendría el fin de perjudicarlo.

AB/FF