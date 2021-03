Carlos Vivero admitió la agresión a Fernando Iglesias en Diputados: "Fue un simple empujón"

“Fue un pequeño empujón, como un ‘salí de acá'”, dijo esta mañana el diputado del Frente de Todos Carlos Vivero, quien admitió el incidente que denunció su par de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias durante la maratónica sesión del fin de semana en el Congreso. El legislador oficialista acusó a Iglesias de insultar a las legisladores de su bloque y lo tildó de “provocador”, aunque reconoció que eso no justifica su conducta.

El extenso debate de la Cámara de Diputados durante el que, entre otros proyectos, se aprobó la suba a $150 mil brutos del piso a partir del que se empieza a pagar el Impuesto a las Ganancias, contó además con la denuncia de "agresión" mediante la cual el diputado opositor manifestó que un legislador oficialista lo había increpado mientras circulaba por los pasillos del Congreso.

En su exposición frente al presidente de la Cámara baja Sergio Massa, expresó que Vivero lo había “empujado fuertemente” y le pidió que tuviera la “sanción correspondiente”, luego de relatar la agresión: "La violencia física es un límite que no debe cruzarse", manifestó.

La respuesta de Vivero

El diputado oficialista Carlos Alberto Vivero destacó este lunes, en una entrevista por Radio 10, que en la sesión hubo “medidas importantes para la ciudadanía” como los cambios en Ganancias y celebró que hubo unanimidad para aprobar este proyecto. Sobre el conflicto que se desencadenó durante la asamblea tildó de “provocador” a Fernando Iglesias y dijo que “estuvo 20 horas insultando” a las diputadas del oficialismo.

“Estuvo 20 horas insultando a nuestras diputadas mujeres, vociferando y denigrando a otros diputados del bloque oficialista”, expresó Vivero. Agregó que Iglesias “fue llamado al orden en reiteradas oportunidades por parte del presidente de la Cámara baja Sergio Massa" y que “genera una permanente inconducta e incapacidad de poder someterse a los acuerdos” en el interbloque de Juntos por el Cambio.

Luego de la votación, Fernando Iglesias denunció "una agresión en los pasillos"

El diputado K relativizó el incidente y expresó que "no merece una mayor atención". Vivero relató que “fue parte de una fuerte discusión” que mantuvo con él en los pasillos del Congreso, en la que le recriminó y le exigió que terminara con “el alto nivel de agresión que manifiesta sobre las mujeres” del bloque oficialista.

Admitió que fue una discusión "subida de tono" con un "intercambio bastante fuerte" que terminó con "un empujó, como un 'salí de acá'" luego de 20 horas de sesión en la que se aprobaron los proyectos del Impuesto a las Ganancias, la Educación Ambiental, y le tomó juramento a Pedro Dantas que asumió su banca como diputado en reemplazo de Martín Soria, designado como ministro de Justicia; y a Eber Pérez Plaza, en lugar de Alejandro Bermejo, ambos por el Frente de Todos.

Tenso cruce entre Fernando Iglesias y el periodista Flavio Azzaro por la agresión en Diputados

El diputado oficialista sostuvo que no justificaba su accionar y que tiene “la tranquilidad de que no hubo agresión física, sino un simple empujón que tuvo que ver con terminar una discusión de alto voltaje”, ya que no puede "dejar pasar" la permanente agresión de Iglesias.

Sobre las medidas, destacó que el Gobierno impulsa una “agenda propositiva” y acusó a Iglesias y al expresidente Mauricio Macri de “quitarle protagonismo” a estas iniciativas, al tiempo que acusó al expresidente de “usar a Iglesias para menospreciar las buenas noticias que se anunciaron en la sesión” del fin de semana.

