La asesora del diputado Gerardo Milman, Carolina Gómez Mónaco, dijo que las acusaciones en su contra por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner fueron parte de una operación orquestada por el Ministerio de Seguridad. Además, apuntó contra la Vicepresidenta por sus dichos sobre el rol que desempeñaba en la cartera que encabezó Patricia Bullrich.

“Soy víctima de una operación de inteligencia que se viene gestando hace rato. Y desde el Ministerio de Seguridad justamente…”, aseveró Gómez Mónaco en una de sus primeras apariciones televisivas, apuntando contra Aníbal Fernández.

Su nombre había quedado en el centro de la discusión por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, luego de que el asesor Jorge Abello denunciara que la ex Miss Argentina y Milman habían hablado sobre el ataque antes de que ocurra. De acuerdo a la versión de Abello, quien asesoraba al congresista Marcos Cleri, Milman habría expresado que cuando el hecho contra la ex Presidenta ocurriera estaría en Mar del Plata. La Justicia no pudo demostrarlo.

“Trabajaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero no tenía la oficina de Inteligencia a mi cargo como dijo Cristina Kirchner. Lo que hacíamos era manejar distintas áreas para lo que me capacité y formé. Se dijo que no tenía capacidad, que era prostituta, ñoqui, que no tenía idoneidad ni experiencia”, dijo en diálogo con La Cornisa por LN+.

“Parece que para ellos haber sido Miss Argentina es un delito”, se defendió Gómez Mónaco, sindicada junto a otra asesora como participe de los dichos de Milman.“Nunca existió la frase que el falso denunciante dice que escuchó”, ahondó.

Por otro lado, acuso a Abello de presentarse 23 días después ante la Justicia por el hecho ocurrido el 1 de septiembre del 2022. En aquella oportunidad, Fernando Sabag Montiel le gatilló un arma en la cara a Cristina Kirchner.

“Esa tarde fue un encuentro de trabajo normal, si vemos un video de cualquier otra fecha, van a ver los mismos movimientos, pero a mí me necesitaban en el lugar porque es más atractivo el show porque era una Miss Argentina que, según Cristina, era ‘formadora de espías’”, dijo Gómez Mónaco.

Finalmente, habló sobre la denuncia en su contra realizada por el diputado Rodolfo Tailhade por enriquecimiento ilícito y aclaró que su centro de estética “no es una sociedad pantalla, acá lo ves, lo vengo armando desde el año 2012 y hoy es duro que me involucren en hechos falsos que me impidan trabajar”.

De acuerdo a su testimonio, el lugar se encuentra cerrado. En el caso de Gerardo Milman, desde que las acusaciones en su contra se empezaron a multiplicar dejó de lado su alta exposición e incluso fue desplazado de su lugar como armador electoral de Patricia Bullrich.

GI/fl