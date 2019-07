Carrió asegura que "Cristina se reúne con los rusos en Cuba para el hackeo electoral"

“Cristina Kirchner tiene reuniones con los rusos en Cuba para el hackeo electoral. Putin está trabajando para el kirchnerismo acá”, afirmó Elisa Carrió este jueves. Según la diputada, los viajes de la expresidenta a la isla no tiene como único motivo visitar a su hija Florencia, que se encuentra allí bajo tratamiento médico, sino que asiste a reuniones “secretas” con representantes del gobierno de Vladimir Putin, que a su vez, trabajan para "sostener la dictadura de Nicolás Maduro".

"No es solo por Florencia, ella viaja a Cuba para reunirse con Rusia, con la gente de Putin, que está trabajando en Venezuela, es aliado de Maduro y también está trabajando para el kirchnerismo acá en la Argentina", dijo la diputada al periodista Luis Majul. "Cuando ustedes dicen que lo que se viene es el fascismo y la venganza es así, porque yo lo pasé", expresó al periodista Luis Majul ante un eventual regreso del kirchnerismo al poder.

“Nosotros no podemos volver a Venezuela”, relató. “Alberto Fernández es Maduro, ni siquiera Kirchner. No podemos volver a Maduro, a la mujer de Maduro, al pajarito de Maduro, y con Rusia metida geopolíticamente, como se metió en la elección de EE.UU, como está metida en Venezuela o Cuba”. “Hay que controlar los viajes de la señora que tiene ir a ver a su hija, pero también tiene reuniones con los rusos en Cuba para el hackeo electoral”. Carrió afirmó que hubo reuniones en los que participó el líder chavista en la isla. “La elección argentina es geopolíticamente decisiva para América del Sur”, reconoció.

"Cristina no vuelve, los pueblos no retroceden”, respondió Carrió ante la pregunta de Majul sobre una posible victoria electoral del kirchnerismo. “Estamos mal, no estamos bien, pero vamos a seguir adelante. Aún enojados. No sólo se trata de elegir al presidente", agregó la legisladora. Hablando en términos personales, explicó: "Voy a votar a Macri, no porque haya armado Cambiemos. Lo voy a votar porque creo que hay un 60% de Macri que tiene una decisión de ir contra las corporaciones argentinas. Yo sé hasta lo que me esconde. Lo conozco como mi hermano menor y tiene una decisión que no vi ni en Alfonsín".

Los viajes de Cristina Kirchner a Cuba están relacionados con su hija Florencia, de 28 años de edad, que está internada en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas en La Habana, donde recibe atención médica por presentar un estrés postraumático, síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmienilizante de etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada, según fuentes médicas. Desde el mes de marzo, la exmandataria viajó a Cuba tres veces, en las que fue recibida por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel y otros altos mandos de su gobierno.

"Alberto Fernández contrató un hacker"

La noche anterior, entrevistada en el canal LN+, Carrió había explicado el motivo por el cual acusa al kirchnerismo de querer falsear los resultados de las próximas elecciones: “En el año 2005, en las elecciones a diputados en Buenos Aires, yo estaba primera, segundo Macri y tercero Bielsa. ¿Qué hace Alberto Fernández para que yo no gane la Capital y dejarme tercera y bajarme? Contrató un hacker que le inventó una cuenta a un hombre que murió y que era una extraordinaria persona, Enrique Olivera [exjefe de Gobierno porteño]”.

Ese presunto hackeo habría sido una forma de manchar su reputación ante el electorado, insinuó Carrió. Aquello ocurrió “tres días antes de las elecciones”, prosigue el relato de Carrió, y el trabajo fue realizado por “un hacker que estaba en la Side”. “Señores, en las próximas elecciones hay que tercer cuidado”, advirtió la diputada. “Yo voy a hacer una presentación ante la Cámara Electoral Nacional, porque el hackeo de los resultados es posible. Nosotros vivimos con el hacker y detrás de todo está el señor Alberto Fernández. Y los rusos están actuando en Venezuela, ¿por qué no van a estar actuando en la Argentina?”.

D.S.