Carrió y Bullrich: la disputa por el liderazgo entre Larreta y Macri

Elisa Carrió y Patricia Bullrich comenzaron en política por caminos muy distintos, luego el destino las unió y volvieron a separarse. Hasta que la necesidad de alianzas para vencer al peronismo las reencontró, esta vez en Juntos por el Cambio. Pero la relación está rota. Y ahora cada una atiende su juego. La titular de la Coalición Cívica apuesta todo a la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. La titular del PRO, en tanto, es la principal figura que se mantiene cerca del expresidente Mauricio Macri que busca mantener la centralidad de la oposición contra la estrategia del jefe de gobierno porteño.



Hay diferencias clave en el presente de cada una de ellas. Carrió sabe que las posibilidades de ser Presidenta ya son nulas y hoy arma para Larreta y para no dejar que la Coalición pierda más espacio frente al radicalismo. Lilita nunca logró que surgieran liderazgos alternativos dentro de su partido. En cambio, Bullrich no oculta sus intenciones presidenciales. Detrás, un Macri expectante que también quiere ir por una revancha en 2023 y se muestra activo en todo el país. Una suerte de "segundo tiempo", como planteó en su libro.



Carrió decidió salir a jugar fuerte

Planteó que no apoyaría otra vez a Macri "para presidente". "Hay que dejar lugar a las nuevas generaciones”, dijo. “Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer juntos. No me subestimen. Yo sé hacer política, soy de juego final”, agregó.





“Tengo 30 años de política, puedo hablar por mí. Yo no quiero ser candidata a nada. Guarda que los que quieren porque tienen que ver si pueden”, dijo al ser consultada sobre las aspiraciones de Bullrich. Tampoco ocultó su fastidio por las denuncias mediáticas que Bullrich lanzó contra el gobierno y la falta de acuerdo con Pfizer. “Yo soy dura con la corrupción, pero presento las denuncias. Tiene que presentar las denuncias”, dijo. “Estoy cansada de los políticos hipócritas, de los que dicen que vivimos en una sociedad corrupta y no presentan una sola denuncia”, remarcó.

Macri se despegó de Patricia Bullrich por Pfizer: "Yo no tengo precisiones"

Pero la pelea entre las exsocias se mira con detenimiento por otra cuestión. Y es una pragmática de cara a las legislativas. ¿Cómo es el asunto? Bullrich quiere liderar la lista para diputados en la Ciudad de Buenos Aires. Utilizar ese resultado, que descartan favorable, para instalarse de cara al 2023 como posible candidata a jefa de gobierno y porque no a la Presidencia. "A los históricos del PRO le salió un cisne negro", repiten en su entorno. Las aspiraciones de la exministra de Seguridad atentan contra el plan que tiene Larreta que así no podría mantener el control del espacio. ¿Le pone un candidato en contra y le juega una interna? ¿Confía en Bullrich para dejar la Ciudad? ¿Detrás de eso está Macri? Son preguntas sin respuesta.

El juego de María Eugenia Vidal

Ahí entra en juego María Eugenia Vidal. Todos descontaban que iría a Buenos Aires. Pero ella aún no muestra sus cartas, aunque ya se instaló que no quiere volver al conurbano. Una alternativa para Larreta es que ella vaya a CABA y enfrente a Bullrich. La idea llegó a oídos de Patricia, que salió a cruzar la estrategia: "Lo natural es que yo vaya a la Ciudad y Vidal a la Provincia”, afirmó. Y en provincia, los armadores de Larreta observan al binomio Diego Santilli-Carrió como algo potable. Habrá que ver hasta dónde llegará el enojo de los intendentes que miran con desconfianza al colorado.



FL