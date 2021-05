Mauricio Macri se despegó de Patricia Bullrich por Pfizer: "Yo no tengo precisiones"

El expresidente Mauricio Macri se desmarcó de las declaraciones de esta semana de su ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había asegurado que desde el Gobierno Nacional se había pedido un "retorno" para negociar con Pfizer por las vacunas. Además, fue optimista sobre el regreso de Juntos por el Cambio a la Casa Rosada, respondió por qué se vacunó en Miami y aseveró que Fabián "Pepín" Rodríguez Simón se fue a Uruguay porque está siendo perseguido.

“Yo no tengo precisiones, es lamentablemente que el gobierno no los ha dado. Es increíble que el país que hizo el ensayo más grande, nos daba directo a comprar 13 millones de vacunas y el gobierno no las compró. Es algo que no pueden explicar, no hay una explicación que conforme", sostuvo Macri en diálogo con Camilo Egaña en su programa diario Camilo por CNN En Español.

Patricia Bullrich desató una polémica esta semana por la cual fue denunciada por el presidente Alberto Fernández y el ex ministro de Salud, Ginés González García, luego de haber asegurado que pidieron "un retorno" por la negociación de las vacunas con la empresa Pfizer.

En esa línea, Mauricio Macri criticó a Alberto Fernández por la no adquisición de las dosis de Pfizer. "La última mentira que dijo el presidente es que Pfizer dejó de vender al mundo para vender en Estados Unidos cuando sabemos que Uruguay ha comprado. Lo importante es por qué de Covax compraron la mínima y por qué no tenemos Pfizer por la colaboración que habíamos tenido con ellos. Tuvimos la cuarentena más larga y hemos caído de nuevo por la falta de vacunas”, criticó el empresario.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich (archivo)

Segundo tiempo

Mauricio Macri también criticó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se mostró optimista sobre un regreso de Juntos por el Cambio a la Casa Rosada, en línea con el libro que publicó este año, titulado "Primer Tiempo". "Es muy importante que Argentina tome el rumbo correcto y no quien lo conduzca”, aseveró.

“Pensé en que cantidad de conflictos tiene esta mujer internamente. Que no puede estar y reparar el daño que habían hecho es su gobierno. Lamentablemente eso no sucedió, están teniendo iguales o peores resultados que en sus ocho años anteriores", sostuvo el ex mandatario sobre la presidenta del Senado.

En ese marco, mencionó que habrá otro Gobierno de la coalición cambiemita y lapidó políticamente al kirchnerismo. "Soy muy pesimista en el corto plazo y muy optimista en el mediano y largo plazo. Va a haber un segundo tiempo del Cambio", dijo Macri, y agregó que "Este va a ser el kirchnerismo, el último gobierno del populismo en la Argentina”.

'Pepín' Rodríguez Simón: "La Corte Suprema tenía injerencia política cuando estaba bajo Lorenzetti"

Mauricio Macri justificó su vacunación en Miami

"No lo va a hacer hasta que el total de las personas de riesgo y los trabajadores esenciales estén vacunados", sostuvieron desde el entorno de Mauricio Macri a PERFIL sobre su vacunación una semana antes de que se inoculara en Miami.

Sobre esto, el expresidente de Boca Juniors dijo que "era lo mínimo que podía hacer como un aporte era ir porque van a pasar meses para que los argentinos se puedan vacunar", y volvió a mencionar que con su acto liberó una inyección en Argentina.

"Haga lo que haga, es la misma gente que dijo que conmigo al mando del país habría más de 10000 muertos y vamos por 75 mil. El populismo nos tiene acostumbrados a cualquier barbaridad, cualquier calumnia, cualquier mentira", planteó Macri.

Persecución a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón

“Absolutamente. Hay una persecución, no se puede discutir. Está siendo perseguido y juzgado por querer cobrar impuestos de dinero de personas que se apropiaron indebidamente Es un absurdo", defendió Mauricio Macri a su amigo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón que la semana pasada pidió asilo político en Uruguay por considerarse perseguido.

En esa línea, el expresidente también se englobó dentro de la característica de perseguido y sostuvo que su entorno más cercano también fue víctima de ese asedio. “He dicho que he sido sometido a una persecución inédita en la Argentina, a mi, mi equipo de gobierno, mi familia, gente cercana. Pero estamos tranquilos, a través de diferentes instancias de la justicia, la justicia llegará", dijo el referente de Juntos por el Cambio.

Mauricio Macri explicó además que durante sus cuatro años de Gobierno los jueces actuaron con libertad y no hubo seguimiento a periodistas, magistrados, opositores ni políticos propios, “Otra mentira vil. Lo que más me enorgullece de nuestro gobierno es que demostramos que podíamos vivir con otra cultura del poder. Los periodistas podían decir lo que querían, los jueces actuar con libertad", sostuvo el ex mandatario, y afirmó que en su gobierno "no se espió absolutamente a nadie”.

Préstamo del FMI y 2023

"Hicieron una acción judicial por el préstamo del Fondo, que fue para pagar dólar por dólar deudas que ya teníamos y vencían y decir que es plata que nos llevamos afuera, es descabellado”, se defendió Mauricio Macri sobre el préstamos de 44 mil millones de dólares que tomó su Gobierno del organismo multilateral.

Además, explicó que se arrepiente de no haber tomado medidas económicas más duras. “En un país que lleva 77 años arrastrando el problema del déficit fiscal, no darle más poder al ministro de Hacienda para que lo baje más rápido fue un error. Recién se lo di en 2017. En un país que no tiene moneda, el principio del desarrollo económico es tener moneda", dijo el líder del PRO.

En ese orden, Mauricio Macri volvió a mencionar la posibilidad de un nuevo gobierno de su espacio político. "Esa tiene que ser la prioridad de 2023: generar las bases de una macroeconomía. Sino es como jugar al fútbol sin pelota. Los argentinos tienen que tener la posibilidad de un crédito a 30 años, para que la gente pueda comprar tranquila. Intentamos equilibrar la macroeconomía pero con una gran debilidad política", sostuvo.

Por último, el expresidente aseveró que "se hizo muy difícil ese equilibrio, pero creo que el 23 va a ser distinto al 15, con bases más sólidas para edificar un edificio" y finalizó explicando que "En el 17 el edificio tembló porque estaba construido sin columnas, sin macro sólida y con una inestabilidad política enorme”.

