Carta de Juan Grabois a Dardo Chiesa: "No vamos a aceptar que un tercio de la población viva en la miseria"

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, cruzó al titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, después de que éste expresara que su sector no va a aceptar una posible aplicación de aumentos en las retenciones a las exportaciones en la gestión de Alberto Fernández.

A medida que se acerca la asunción del presidente electo, empezaron a crecer los rumores con respecto a que una de las medidas que va a implementar Fernández es la suba de las retenciones a las exportaciones. En ese marco, Chiesa manifestó: "Estamos absolutamente en contra y no las vamos a aceptar. Entendemos las urgencias, entendemos que existen, y habría que charlar un rato largo".

Grabois le respondió a través de una carta en su Facebook. "Estimado Dardo Chiesa, que no los usen los gordos de la SRA y las trasnacionales que sólo buscan sus propios intereses, no tienen patria, religión ni bandera. No vayamos a un choque que vuelva a dañar nuestro amado país", arrancó el dirigente social.

"Nosotros tampoco vamos a aceptar que un tercio de la población viva en la miseria mientras un puñado se enriquece con los bienes naturales en forma excluyente e insustentable, pero hay fórmulas intermedias para resolver las contradicciones sociales en forma equitativa, en beneficio de los verdaderos productores rurales y la población urbana más pobre, en el marco de un proyecto de país dónde quepamos todos y el derecho a la tierra, el techo y el trabajo sea una realidad para el conjunto", consignó Grabois.

El líder social consideró que el problema "es con el 1% que concentra el 40% de la tierra, esos mismos que a ustedes los miran de arriba y se tapan la nariz si un chacarero pasa cerca del Jokey Club". "El problema son las diez empresas que concentran el 90% de las exportaciones. El problema son esos monstruos multinacionales, como me contaste, han patentado la vida y te quieren cobrar infinitamente por los cultivos que produce una semilla genéticamente modificadas. Una política nacional de biotecnología y agroecología, una política alimentaria, un mecanismo adecuado para diversificar la producción son posibles si ellos no nos enfrentan", añadió.

Por ello, Grabois le propuso a Chiesa hacer "un frente de unidad productiva, agraria y social contra los abusos de las semilleras, cerealeras y grandes terratenientes para alimentar al pueblo, repoblar la Argentina, cuidar la madre tierra, garantizar la mesa de los argentinos y conquistar la justicia social". "A ellos, el 1%, no les importa, sólo piensan en sostener sus privilegios a costa del bien común y el futuro del país. A nosotros, sí", concluyó.

