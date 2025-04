Caso $Libra: las polémicas justificaciones de Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona para faltar a la interpelación de Diputados

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el de Economía, Luis Caputo, no se hicieron presentes este martes 29 de abril en la Cámara de Diputados, donde debían responder una serie de preguntas de los legisladores sobre el caso $LIBRA, la criptomoneda que el presidente Javier Milei promocionó a través de su cuenta de Twitter, haciendo que se disparara su valor. Los funcionarios justificaron su ausencia diciendo que “cuestiones de agenda” le impedían estar presentes en la sala y ofrecieron responder las consultas “por escrito”.

Cúneo Libarona envió un extenso texto donde explicó su postura: “En virtud de compromisos urgentes asumidos previamente en el ámbito del Ministerio de Justicia, me veré impedido de comparecer al recinto. Comunico que la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), ha concluido sus labores y ha remitido toda la información recabada a la Justicia. Sin perjuicio de ello, quedo a entera disposición de esa Honorable Cámara para colaborar y remitir por escrito, si así se estimara necesario, toda información que se considere oportuna”.

Mariano Cúneo Libarona

Caputo usó argumentos muy similares, hablando de “cuestiones de agenda impostergables”, y explicó que el Ministerio a su cargo “no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo $LIBRA ni posee información acerca de aquellas”. El funcionario aclaró que está “a disposición a fines de colaborar con esta Honorable Cámara e informar por escrito -si la urgencia lo amerita”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La oposición consideró que la ausencia de los funcionarios era una falta total de respeto y la decisión de cómo actuar frente a esta situación comenzó una discusión entre los legisladores que ocupó la primera hora y media de sesión.

Luis Caputo

“Aparentemente el señor Jefe de Gabinete no tiene la autoridad política suficiente para asegurar que los ministros del Poder Ejecutivo cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales de comparecer según está establecido en el artículo 13 de la Constitución nacional”, lanzó el el radical Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, quien pidió un voto de censura contra Guillermo Francos, presente en la sala.

La idea no logró el apoyo necesario, por ese motivo, Unión por la Patria solicitó que, una vez realizada la interpelación a Guillermo Francos, se votara un cuarto intermedio para que la sesión continuará el 13 de mayo y, en esa fecha, se reciba a los dos ministros. “Se tiene que votar ahora y que se les informe la reprogramación para el martes 13 a las 14”, exigió Cecilia Moreau.

Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, citando el artículo 210 del reglamento, donde se explica que en las sesiones de interpelación los proyectos se tienen que votar al final, no aceptó este pedido. Entonces Margarita Stolbizer le remarcó que no se estaba hablando de un proyecto sino de una moción para poder organizar el debate, y Carbajal argumentó que en, cualquier citación, si la persona no se hace presente en la sala, se define una nueva fecha.

Martín Menem

Ante estos cuestionamientos, Menem dijo que no podía ordenar un cuarto intermedio en una interpelación que ni siquiera había arrancado.

En ese momento, Francos llevaba más de una hora de espera. Por ese motivo, el radical Julio Cobos pidió que se deje la discusión de ese tema para el final, dando, de esta forma, por finalizada la discusión. Miguel Ángel Pichetto estuvo de acuerdo con la postura, pero lanzó una amenaza velada contra los dos ministros: “Se los puede buscar por la fuerza pública y la comisión puede ordenar allanamientos. No dramaticemos. Es grave que no vengan, pero arranquemos la interpelación”.

El fuerte cruce entre Pablo Juliano y Guillermo Francos en la interpelación de Diputados

Pablo Juliano, diputado de Democracia para siempre, chicaneó al Jefe de Gabinete: “¿Le gusta el mar o la montaña? Tal vez el ministro tiene ganas de hablar de otro tema”. Martín Menem le dijo: “¡Es una falta de respeto!”. El legislador le contestó: “No es faltarle el respeto. ¡Al pueblo argentino el respeto ya se le faltó!”.

Francos expresó: “Me gusta más el mar, porque soy nadador”. Juliano aprovechó para lanzarle una fuerte pregunta: “¿Hay posibilidad de que Karina Milei pueda no tener conocimiento de la promoción de la criptomoneda?”.

Guillermo Francos en la Cámara de Diputados

Esto enojó a Menem: “¡Es la tercera vez que pregunta lo mismo, diputado Juliano!”. El diputado cambió su enfoque: “¿Tenemos la posibilidad de saber quienes disponen de los fondos del proyecto Libra?”.

Francos le explicó: “La empresa es la que tiene conocimiento de cómo disponer de esos fondos y la que, supuestamente, recibía las solicitudes. No me pregunte algo de lo que yo no puedo saber”. Juliano repreguntó: “¿Qué tipo de actividades iban a financiar?”. Francos fue directo: “Las que necesitaban financiamiento”.