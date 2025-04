Guillermo Francos confirmó que Luis Caputo y Cúneo Libarona no irán a la interpelación por $Libra

Este martes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará en el Congreso para dar explicaciones formales sobre el caso $LIBRA, el cripto-escándalo que involucra directamente al presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei. Además, confirmó que Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona no asistirán y responderán por escrito.

"No tengo ansiedad. Vamos a responder, llevo todas las explicaciones que ya el Presidente dio, de manera que no va a haber mucho nuevo para aportar", anticipó en diálogo con Paulo Vilouta por Radio La Red y recordó: "Hay una investigación en la justicia, están las explicaciones que se han dado públicamente, hay una extensa entrevista del presidente hablando del tema, así que mucho nuevo no vamos a aportar".

Caso $Libra: Diputados retoma su actividad con la definición de autoridades de la comisión investigadora

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El funcionario insistió en que tiene la "obligación" de responder las preguntas de los Diputados y manifestó: "Lo único que espero es que no sea tan larga la sesión como otras veces, porque uno después de siete u ocho horas de sesión termina cansado por lo menos".

"En principio, a la interpelación voy a asistir yo en representación del Poder Ejecutivo", indicó confirmando la ausencia de Caputo y de Cúneo Libarona, y agregó: "Los ministros de Justicia y de Economía se ponen a disposición del Congreso para responder por escrito cualquier inquietud, advirtiendo que no tienen ninguna vinculación con el tema en particular".

Es válido recordar que fueron citados cuatro funcionarios: el jefe de Gabinete junto al ministro de Economía, el ministro de Justicia y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva.

"Creo que va a haber mucho de show político", advirtió luego Francos, revelando su preocupación sobre que el tema se utilice para buscar rédito político, y profundizó: "Estamos en un proceso electoral ya iniciado. Esto se da dentro de un proceso electoral y es uno de los hechos de una campaña electoral".

El jefe de Gabinete también consideró que "si uno se fija en los antecedentes, tiene que remontarse al año '96, casi 30 años atrás, para hablar de una interpelación a un ministro", haciendo referencia a la interpelación que atravesó el ministro Domingo Cavallo, citado para dar explicaciones por la rebaja de impuestos internos y modificaciones en los impuestos a los combustibles líquidos.

"Creo que se van a expresar posiciones, se van a hacer discursos políticos. Conozco este tema y sé cómo se usan estos episodios para magnificarlos en función de las conveniencias político-partidarias en medio de un acto electoral. Tengo esa sensación, quizás me sorprenden y no sea así", remarcó.

Diputados: el Gobierno será interpelado por más de diez horas por el caso $LIBRA

Sobre su postura ante el cripto-escándalo, Francos afirmó que pone las manos en el fuego por el presidente libertario e insistió en que "fue un error". "Él dijo que a partir de ese momento va a poner muchos más filtros y va a elevar la barrera de la gente que lo va a ver", detalló.

"Pensó que estaba haciendo una cosa razonable para la Argentina, algo que era beneficioso para las pymes tecnológicas. Es fan de toda la actividad tecnológica, inteligencia artificial, etc. y pensó que estaba haciendo algo positivo para todos aquellos emprendedores que no tienen recursos", explicó.

Tras confirmar que dialogó con el mandatario, el funcionario destacó el accionar del presidente de salir a hablar él mismo del tema y concluyó: "Se hizo cargo de la situación, de lo que quiso llevar adelante. Y lo dijo, fue un 'cachetazo', reconociendo el error. Lo conozco hace muchísimos años y sé la calidad de persona que es. Sé que no se ha aprovechado ni un segundo de la gestión pública y de la responsabilidad que tiene".

Ausencia de funcionarios en la interpelación por $Libra

Ante la ausencia de tres de los cuatro funcionarios citados para la interpelación de este martes en Diputados, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade y Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria, dialogaron con PERFIL sobre las eventuales consecuencias que podrían enfrentar Caputo, Cúneo Libarona y Silva.

"No es viable ninguna acción penal contra los ministros que no concurren al Congreso", reconoció la legisladora ante este medio, y añadió: "Con el único que tendríamos la vía de moción de censura es para con el jefe de Gabinete, a quien podríamos remover. No con el resto de los ministros, pero si la promoción de juicio político. Aunque sobre esto hay controversia".

Por su parte, Marino recordó que "la Constitución es imperativa para el Poder Ejecutivo Nacional" y citó el Artículo 71 que indica que "cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informe que estime convenientes".

Guillermo Francos: "El jefe de Gabinete soy yo y Santiago Caputo no tiene firma ejecutiva"

El legislador insistió en los pedidos de informes escritos son algo diferente a la interpelación y agregó: "Responder por escrito lo tienen que hacer en cumplimiento de lo que dice la Constitución, también en el artículo 100, donde una de las funciones del jefe de Gabinete es responder los requerimientos escritos que eleve el Congreso al Poder Ejecutivo".

"Nosotros votamos explícitamente la interpelación, que significa que vengan a dar explicaciones verbales. Ellos están compelidos por la Constitución a hacerse presentes y responder de forma verbal. Sobre todo, porque el espíritu de lo que plantea la Constitución es que pueda haber pregunta y repregunta, un diálogo, una conversación, para que el Ejecutivo no pueda evadir responder las preguntas que le quiera hacer el Congreso", explicó.

Para cerrar, Marino advirtió que "tanto la Justicia puede evaluar si los funcionarios que no vienen están incumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos y el Congreso mismo tiene mecanismos para juzgar a los ministros que incurren en mal desempeño".

Comisión investigadora

En paralelo, la diputada Carolina Gaillard hizo referencia al estado de la Comisión Investigadora conformada por la cripto-estafa y señaló que "se deben elegir los autoridades de la Comisión y crear un reglamento específico de funcionamiento".

"El Presidente de la Comisión tiene que ser alguien de la oposición. Uno de los 14 que votamos para eso. Sería un contrasentido poner como Presidente a alguien que no quiere investigar", detalló la legisladora en diálogo con AM 530, quien sostuvo que ".se ejecuta una estafa a partir del tweet del Presidente".

En sus declaraciones, agregó: "La Comisión que debiera estar investigando es la Comisión de Juicio Político. La mayoría de los bloques opositores consideraron que era mucho el Juicio Político y, por eso, se conformó esta comisión que tiene que investigar y elevar el material a la Justicia. Ese material, también puede usarse para un Juicio Político".

AS/LT