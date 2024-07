El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente para investigar la denuncia por supuesto encubrimiento contra el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en el marco de la desaparición del niño Loan Peña, que fue presentada por el fiscal Guillermo Marijuán.

El fiscal había denunciado al mandatario provincial por presunto encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación alcanza también al senador correntino Diego Pellegrini; al desplazado ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte; a su sucesor, Alfredo Vallejos; y al abogado José Fernández Codazzi, entre otros.

El caso había quedado por sorteo en manos del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, Sebastián Casanello. La decisión del magistrado al declararse incompetente fue por una cuestión de jurisdicción. Como resultado, la causa será tratada en la Justicia Federal de Goya y no en los tribunales de Comodoro Py.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Loan Peña desapareció el 13 de junio en Corrientes

El gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés quedó en medio de la polémica semanas atrás cuando anticipó en sus redes sociales que la tía del niño desaparecido, Laudelina Peña, había denunciado amenazas de parte de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, quienes según ella habían atropellado a Loan.

Días después, Laudelina afirmó ante la Justicia Federal que todo fue una mentira. No obstante, Valdés ya había celebrado en redes sociales, manifestando que el caso estaba a punto de esclarecerse.

Femicidio de Catalina Gutierrez: minutos después de descartar el cuerpo, el acusado habló por teléfono con la madre de la víctima

"Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan", aseguró el Valdés el 29 de junio, y agregó: "Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho".

Consultado por la agencia Noticias Argentinas, José Peña, el padre de Loan, celebró la denuncia contra el gobernador Valdés. "Es una gran noticia. No podía creerlo", resaltó el papá del niño que ya lleva 42 días lejos de su casa.

La mamá de Loan apuntó a Laudelina y criticó al gobernador de Corrientes

María Noguera, la mamá de Loan Peña, el niño de 5 años que desapareció el 13 de junio tras participar de un almuerzo en la casa de su abuela en la localidad de 9 de Julio, apuntó contra la tía, Laudelina, y criticó al gobernador de Corrientes.

Noguera marcó a Laudelina como principal sospechosa: "No hay que confiar más en nadie. Catalina (por la abuela de Loan) es inocente porque tiene 87 años, ella sólo los invitó para el almuerzo, creo que todo fue por el lado de la tía".

Además, en diálogo con Radio Splendid, la mujer manifestó su enojo hacia el gobierno provincial. "En los primeros días, Valdés tendría que haber estado acá. Dando un abrazo y diciendo las novedades de la búsqueda. Pero no. Eso nunca pasó", criticó.

Patricia Bullrich defendió a Gustavo Valdés

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich defendió al gobernador de Corrientes. "Me parece que involucrar a Valdés es una barbaridad", señaló la funcionaria en diálogo con Todo Noticias y agregó: "Me parece que en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas. Hemos sido muy cuidadosos de no decir una palabra de más, porque se puede involucrar a gente que no tiene nada que ver".

Bullrich consideró que la desaparición del chico de cinco años "tocó en esa provincia, pero pudo haber sido en cualquier parte" y amplió: "Es un despropósito involucrar al gobernador, y no estoy de acuerdo con que se plantee esa hipótesis, como plantean varios, en lugar de ir a la verdad". "Todo se resume a las siete personas que estaban ahí", sostuvo la dirigente del PRO en defensa del gobernador correntino, radical y aliado del gobierno de Javier Milei.

ML / ED