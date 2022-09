Caso Natacha Jaitt: peritos intentaron abrir su iPad 96 mil veces y podrían archivar el expediente

A más de tres años de la repentina muerte de la vedette Natacha Jaitt, la causa que investiga el deceso podría naufragar y ser archivada por la Justicia. Es que una pericia clave para obtener información es sobre su tablet, pero los peritos hicieron 96 mil intentos por abrirla y no lo lograron.

La modelo murió en la madrugada del 23 de febrero de 2019 en un habitación del complejo Xanadú de Villa La Ñata, en Tigre, a donde había ido a una reunión laboral. Aquel día se abrió una causa judicial para investigar su muerte y al día de hoy la Justicia cree que fue a causa de una sobredosis y no un crimen con intervención de terceras personas.

A lo largo del proceso, uno de los ejes más importantes fue en torno a sus dispositivos tecnológicos. Tal como consignó Infobae, su hermano Ulises guardaba información sensible: en su celular no encontraron información relevante en ese sentido y su iPad no pudo ser examinado aún.

Causa Natacha Jaitt: Gustavo D’Elia, uno de los abogados, contó por qué se presentó la recusación

Según un informe que llegó a la Justicia de San Isidro, los peritos informáticos ya realizaron casi 96 mil intentos para lograr acceder al dispositivo Apple pero no hubo forma de dar con la contraseña. Con eso, avisaron que al llegar al intento 99 mil dejarán de hacerlo.

Así las cosas, de no haber novedades, la pericia se dará por terminada y ante la falta de elementos que apuntalen las hipótesis la causa podrá ser archivada.

Natacha Jaitt y Ulises Jaitt.

La muerte de la vedette generó gran impacto en el mundo del espectáculo pero también en la política y el periodismo. Un año antes de su muerte había publicado un llamativo Tweet: "AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tweet".

La muerte de Natacha Jaitt

Ulises, hermano de Natacha, fue uno de sus familiares que agitó la investigación para tratar de llegar a la verdad de la muerte. Recientemente anunció vía Twitter que recusó a los fiscales Diego Callegari, Sebastián Fitipaldi y Cosme Irribarren.

"Ellos son los que no investigaron en la causa Natacha. Pedimos su recusación a la fiscalía general de San Isidro y fue denegada", lamentó Ulises Jaitt.

A su vez, en su programa de radio "El Show del Regreso" (Ensamble), se quejó de la poca visibilización que tiene el caso en los medios de comunicación a casi cuatro años de la muerte.

"Qué pocos medios me ayudan a visibilizar la causa de Natacha, estoy solo con mis abogados Silvana Ianniello, Yamil Castro Bianchi y Gustavo D'Elia, luchando contra la marea, pero tengo el apoyo de Dios, lo más importante", expresó.

Ulises Jaitt reveló qué pasó con la denuncia que le hizo Cinthia Fernández

Como se mencionó, Natacha apareció muerta en una habitación después de una reunión con empresarios donde declararon que se ingirió alcohol y drogas. A la 1.49 de esa madrugada llegó un llamado al 911 donde alertaban que había una persona "desvanecida".

La hipótesis sobre la sobredosis atravesó la causa por las declaraciones de los partícipes de la reunión laboral. Además hubo un señalamiento a un hombre que supuestamente se encargó de llevar la cocaína al lugar. Eso derivó en un expediente paralelo.

Mientras tanto, Ulises, el hermano de la mujer, está convencido de que fue víctima de un crimen. "Mis tres abogados están convencidos de que la mataron. Recusamos a los fiscales, pero no se hizo lugar. Tenemos ocho escritos sin contestar. Ni siquiera hubo indagatorias. Hay gente que dijo que a Natacha la iban a matar y ni siquiera los llamaron a declarar", dijo Jaitt a Infobae.

AS / MCP