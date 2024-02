Causa Cuadernos: el Procurador rechazó un planteo de CFK

Mientras aguarda su turno para buscar revertir la condena de seis años de prisión en la causa Obra Pública, la exvicepresidenta Cristina Kirchner recibió malas noticias en otro importante expediente, en instancia de juicio y sin fecha de inicio, donde también está implicada. El Procurador Interino Eduardo Casal, le sugirió a la Corte Suprema no hacer lugar a un planteo de la exmandataria, quien buscaba impugnar la confirmación parcial y ampliación de su procesamiento en la causa por los escritos de Oscar Centeno.

Es en “Cartelización de Obra Pública”, uno de los seis tramos en los que se divide la también conocida como “Causa de los Cuadernos”, donde se busca determinar que durante su gobierno y en el de Néstor Kirchner se instaló una estructura de recaudación de fondos de origen ilegal, a los fines de enriquecerse de manera ilícita.

De acuerdo a la acusación, dicha estructura fue creada desde el Ministerio de Planificación para cobrar sobornos a contratistas de la construcción, transporte y energía entre otros. A través de sus abogados, Cristina recurrió ese procesamiento hasta que llegó a la Cámara Federal de Casación que determinó no hacer lugar a sus rechazos, puesto a que en la causa no hay sentencia firme.

Con el rechazo de Casación, la defensa de CFK fue en queja a la Corte con la intención de hacer caer el procesamiento y por ende el debate. En su momento, los abogados de la exmandataria habían cuestionado la labor de revisión de la Cámara Federal de Apelaciones y de Casación al sostener que el análisis estaba “plagado de ilegalidades y arbitrariedades” cosa que lo hacía un “caso de gravedad institucional”.

Durante su instrucción, el tramo de cartelización consternó al mundo de los empresarios de la construcción. Fue precisamente Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de ese rubro, también imputado, quien durante su declaración como arrepentido apuntó directamente contra el exministro Julio De Vido como la persona con quien trazó los lineamientos de dicho sistema donde se determinaba cuál de las firmas ganaba las licitaciones por las que se entregaban dádivas a exfuncionarios.

Esos dichos fueron ratificados por quien por entonces era el número 2 de De Vido, José López, quien también se apegó a la figura de imputado colaborador. Si bien, varios de los viajes de exfuncionarios para las entregas de dinero fueron anotados en papel por Oscar Centeno, antiguo chofer del exsubsecretario Roberto Baratta; el financista Ernesto Clarens aportó a la Justicia un documento donde se menciona al menos unas 86 empresas que pagaron coimas.

A lo largo del dictamen, Casal analizó los puntos de la queja de Cristina de la que a su criterio “no procedente y corresponde desestimarla”. Sostuvo el criterio de inexistencia de sentencia firme. Sobre la gravedad institucional sostuvo que “cuestiones que no corresponde atender por la vía intentada, sino que la parte habrá de someter al conocimiento de los tribunales ordinarios en las etapas ulteriores del procedimiento en curso”.

También el jefe de los fiscales fue fulminante con la figura de Cristina: “influencia, popularidad o importancia de las personas que son parte del pleito no es un factor determinante para la operación de la jurisprudencia sobre gravedad institucional”. Con la opinión del Procurador que no es vinculante, la decisión quedó en manos de la Corte, quien no tiene plazos para resolver. Además de hacer caer la acusación y el juicio, Cristina también busca tumbar el embargo sobre sus bienes por 200 millones de pesos.