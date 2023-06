El ex ministro de Salud Ginés González García fue citado a declaración indagatoria para el 10 de julio próximo por la Justicia Federal en orden a los delitos de peculado y abuso de autoridad, en el marco de la causa conocida como "Vacunatorio Vip".

El pedido había sido formulado por el fiscal federal Eduardo Taiano y el Titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez.

Por la causa también fueron citados y de manera previa el ex titular del Hospital Posadas, Alberto Maceira, para el 29 de junio; Marcelo Ariel Guille, para el 6 de julio, y por último el ministro para el 10 de este último mes.

En el vacunatorio promovido por el Ministerio en plena pandemia por coronavirus fueron beneficiados con las dosis el ex presidente Eduardo Duhalde y familia; el periodista Horacio Verbitsky, ministros del actual Gobierno y otras personas. La sospecha es que en algunos casos no correspondía ceder las vacunas ya que los mismos no calificaban como grupos de riesgo.

La citación de González García es por tres hechos, uno de los cuales es por una decena de vacunas contra el Covid 19 que fueron extraídas del Hospital Posadas para ser trasladadas al Ministerio de Salud donde se les aplicó a determinadas personas. El segundo hecho fue por permitir que unas cinco vacunas sean llevadas a la casa del expresidente Eduardo Duhalde el 1° de febrero de 2021 y donde se le aplicó a él y su familia, Hilda "Chiche" Duhalde, Juliana Duhalde y María Eva Duhalde; así como a su secretario Carlos Alberto Mao.

Fue el entonces subsecretario del Ministerio Alejandro Costa quien aplicó las vacunas a la familia Duhalde y por so su pedido de indagatoria que hicieron los fiscales algo que la jueza aún no resolvió.

Un tercer hecho es por unas 35 vacunas que se aplicaron en el Hospital Posadas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, a distintas personas. Para los fiscales la decisión de a quien se le aplicaba las vacunas salteando el orden correspondiente puesto que no eran ni personal de salud ni personal estratégico, fue del entonces ministro quien así se lo ordenó a Maceira para que entregara las vacunas que tenían bajo su guarda el Hospital Posadas.

Esa elección fue "una decisión ilegítima, contraria al bloque de legalidad y motivada en compromisos y afinidades personales".

Según consta en el expediente, Maceira dijo que quien lo llamó fue Marcelo Guille, entonces secretario privado del Ministro quien le dijo que por orden de éste envíe las vacunas así como también cuando mandó a un grupo de personas a inocularse allí.

En el Ministerio se comprobó que se armó un biombo improvisado donde se vacunó, entre otros, al diputado Eduardo Valdés, al ministro de Defensa, Jorge Taiana, y a otro grupo de personas, entre ellas el propio Verbitksky, quien fuera el que dio a conocer el hecho en una entrevista.

También fue beneficiado el procurador del Tesoro Carlos Zannini, quien no encuadra como personal de salud pero su caso no es el motivo por el cual se citan a los imputados puesto que sí lo haría como "personal estratégico".

Las diez dosis aplicadas en el Ministerio fueron para Seza Manukian, Horacio Verbitsky, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Jorge Enrique Taiana, Salomón Schachter y el diputado Eduardo Valdés.

La causa se inició por denuncia del fiscal Guillermo Marijuan y algunos diputados de la oposición, y de forma inicial la jueza archivó el caso al considerar que la maniobra descripta no ingresaba en el orden delictivo sino moral, pero la Cámara Federal revirtió esa situación.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens le pidieron a Capuchetti que apuntara a la responsabilidad de los funcionarios pero también a quienes recibieron las vacunas.

