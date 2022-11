Ginés González García, ex funcionario público, rompió el silencio, en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9), luego del reconocimiento que tuvo en Casa Rosada por el "impacto positivo en la salud pública". El repaso por su gestión en el Ministerio de Salud.

Me gustaría una reflexión tuya acerca del enojo que generó que te hicieran un reconocimiento.

La sociedad argentina está muy enojada, ha tenido muchas víctimas y concentré mucho enojo por todo lo que pasó. No me gusta, pero lo entiendo.

El principio del fin se inició tras la declaración de Horacio Verbitsky. ¿Considerás que si el periodista no hubiera hablado, la situación habría sido otra?

Es algo que no puedo entender. Lo de Horacio Verbitsky fue una mentira terrible. Él dijo que era amigo mío, yo lo conocía hace bastante, pero nos habíamos dejado de ver hasta la asunción de Alberto Fernández.

El error más grande es que haya asegurado que se vacunó por esa supuesta amistad que teníamos. Me acuerdo que él tenía 79 años y nosotros ya habíamos empezado a vacunar a los mayores de 60.

Por eso es rara es lista que maneja la Justicia. Todos los implicados por supuestas irregularidades en la vacunación tuvieron la explicación correspondiente por pertenecer a alguna de los grupos prioritarios: eran personal estratégico.

Horacio Verbitsky: "Si no se mejora la distribución, no hay ningún candidato del Frente de Todos que pueda ganar la elección"

Las supuestas irregularidades en la vacunación

Una de las críticas que se hicieron es que había un listado de personas no estratégicas que figuraban como médicos.

Eso lo sé y es una consecuencia de vacunadores que no hacían lo que correspondía por una interna.

¿Vos decís que en el Hospital Posadas había una interna política e hicieron figurar ciudadanos como personal médico, Verbitsky tenía una posición contraria a la tuya y te crearon una situación que vos no querías que se produjese?

No creo que lo hayan hecho a propósito. Puede ser que haya habido errores. No había una declaración jurada. El vacunador registraba el nombre y, por supuesto, la razón por la que se vacunaban. Ahí se confundieron, algunos pusieron que eran estratégicos y los anotaron como personal de salud.

Alexia Navarro: "El Covid está camino a convertirse en un virus con síndrome gripal sin mayores riesgos"

En el caso de Verbitsky, no sería estratégico porque no es un funcionario del Gobierno

Se vacunó porque tenía 79 años.

¿Todos los que tenía 79 años se podían vacunar en el Hospital Posadas?

No, todos no, pero él decía que no lo querían vacunar "porque era Verbitsky", y ahí fue al Ministerio y hubo funcionarios que se ocuparon del tema, pero yo no estaba.

JF: ¿Por qué crees que esto te sucedió a vos?

Creo que mi error fue no hablar a tiempo, pero ahora se tiene que expedir la Justicia. De todas formas, es un tema del cual sigo prefiriendo no hablar.

Aumento de casos de covid: cuándo y dónde vacunarse en la Ciudad de Buenos Aires

¿Te arrepentís de no haber avanzado con Pfizer?

De ninguna manera. Con Pfizer hice todo lo que tenía que hacer, lo mismo que con todos los laboratorios. Ningún país tiene la cantidad de vacunas que tiene Argentina. Pfizer exigió cosas de una ley que se envió a Diputados, volvió con cambios y esos no fueron aceptados.

La vacuna fue un éxito científico, se logró desarrollar en tiempo récord. Pero también fue un fracaso moral porque se stockearon de una manera tremenda y no le dejaron nada a los países del Sur. En ese sentido, estoy seguro que todo el esfuerzo que hicimos fue espectacular y por eso tuvimos vacunas de muchísimos países.

El reconocimiento que recibió en Casa Rosada

Nuria Am (NA): ¿Cree que lo que sucedió el otro día en la casa de Gobierno fue como una especie de arrepentimiento por parte del Presidente por haberle pedido la renuncia?

Creo que yo tuve que haber puesto todas las explicaciones ese día y eso hubiera significado un barullo, pero tal vez evitaba mi salida.

Alberto Fernández respaldó a Cristina Kirchner: "Cuando la política entra en tribunales, la justicia se escapa por la ventana"

NA: ¿Por qué no lo hizo?

El Presidente decidió y tiene su potestad. Yo soy un tipo que, además de su aporte técnico, tengo militancia política y sé aceptar las decisiones.

NA: ¿Usted cómo entiende el homenaje en el mismo lugar en el que le pidieron la renuncia?

No sé, eso habría que preguntárselo al Presidente. Él me trata de manera muy cordial. No lo veo personalmente, pero sé que siempre habla sobre mí con mucho elogio. Además, el día del reconocimiento estaban muchos de los ministros que sé que también me tienen aprecio. Sigo trabajando en la salud pública, por fuera del ministerio, como lo hice toda mi vida.

Twitter no controlará más la desinformación relacionada con el Covid-19

El manejo de la pandemia y la vacunación por Covid

¿Se podría decir que todos los gobernantes implicados en la gestión de la pandemia salieron maltrechos? Otro ejemplo es el de Sigman que también fue denostado.

Probablemente, el mundo está muy enojado. También es cierto que logramos muchísimo en materia de salud con distintos signos políticos y provincias. Lo de Sigman es una locura.

Es un tipo que tiene la capacidad de crear industria en el propio país y que hizo la vacuna más barata del mercado. Creo que es le costó la crítica de quienes tienen intereses en vacunas más caras. Argentina es un país muy desagradecido.

¿Qué hizo Fernán Quirós para ser competitivo electoralmente? ¿Hubo algo distinto en el manejo de la pandemia?

Creo que no. Quirós es una persona a la cual respeto mucho, pero la Ciudad tiene un electorado distinto al del país y eso puede hacer el que Gobierno Nacional sea mal visto, aún haciendo lo mismo.

Por ejemplo, uno de los programas centrales del gobierno de la ciudad fue el Plan DetecAR que lo hicimos nosotros y lo pusimos en práctica en Buenos Aires, como también trabajamos con todos los gobiernos de las provincias. En otros países, como Brasil o Estados Unidos, cada gobierno local hizo lo que quiso.

AD JL