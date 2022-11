El exministro de Salud Ginés González García fue el centro de un homenaje este 28 de noviembre celebrado en la Casa Rosada, un acto organizado por su sucesora, Carla Vizzotti, para destacar su "impacto positivo en la salud pública" a lo largo de su trayectoria política.

En el acto conmemorativo, el ministerio de Salud de la Nación encabezado por Carla Vizzotti destacó los "20 años de políticas públicas sanitarias" del exministro, como el "Plan Remediar", la ley de Salud Sexual y Reproductiva o los medicamentos genéricos.

"Recibir un reconocimiento de los pares de uno es algo fuerte. Tengo varios doctorados Honoris Causa pero esto me pareció brutal. Es gente con la que he trabajado y que incluso son de distintos signos políticos", dijo Ginés González García.

En un breve diálogo con PERFIL, el exministro de Salud contó sus sensaciones respecto al homenaje que recibió por su larga trayectoria dedicada a la salud pública que abarcó varias cuatro pasos por la gestión pública (tres presidentes y un gobernador) a lo largo de dos décadas.

El balance de Ginés González García

"Fue un orgullo muy grande. Lo sentí como una caricia", indicó el extitular de la cartera de Salud respecto al acto en Casa Rosada, visiblemente emocionado con el reconocimiento.

En ese sentido, valoró el trabajo en común del Consejo Federal de Salud (CoFeSa) que reúne a los ministros de Salud de las veinticuatro jurisdicciones, indistintamente del color político, especialmente durante el mayor desafío: la irrupción de la pandemia de coronavirus. "Tuvimos diferencias pero no confrontativas, es una enseñanza", agregó.

Además, destacó que entre todos diseñaron una política para gestionar la crisis, con base en la solidaridad, algo que se vio ejemplificado en las fotos de unidad entre los ministros de Salud de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y Nación, en uno de los momentos más crudos de la emergencia sanitaria. "La verdad es que eso no sucede en muchos otros sectores de la Argentina. Todos trabajamos para el mismo lado. Fue un modelo de cómo trabajar en temas comunes durante una crisis", indicó.

Por otro lado, González García valoró el gesto de sus pares especialmente luego su cuestionada salida del gobierno tras el escándalo conocido como "vacunatorio VIP". "He sido castigado mediáticamente. No hubo un solo vacunado que no le correspondiera, la vacunación está justificada. Este tipo de reconocimiento es del que le hace bien a uno", aclaró al respecto.

Con respecto a su vida profesional, González García dijo que se encuentra alejado de la política, que hace mucho que no habla con el Presidente pero que está dedicándose de lleno a su actividad académica y a un proyecto personal que tiene que ver con la escritura. Por último, apuntó que "la pandemia no terminó", por lo que es necesario hacer énfasis en no perder los cuidados. "Hay que vacunarse", insistió.

El homenaje a Ginés González García

El homenaje estuvo organizado por la ministra Carla Vizzotti y tuvo lugar en el Salón de Pueblos Originarios, al terminar la última reunión del año del Consejo Federal de Salud (CoFeSa). "La idea es destacar su aporte a la salud pública con los 20 años de esas políticas que son hoy columna vertebral y que le cambiaron la vida a mucha gente", enfatizaron desde el ministerio de salud de la Nación.

El gobierno decidió destacar en este acto la "trayectoria y las políticas creadas e implementadas durante su gestión que lograron un impacto positivo en la salud pública", así como la "labor realizada en pandemia y su aporte a la salud pública".

