Ginés González García dijo que el vacunatorio VIP fue "una cama" y admitió "una estupidez"

Ginés González García, exministro de Salud de la Nación, se refirió a lo ocurrido hace casi un año, cuando renunciaba a su cargo tras el escándalo del Vacunatorio VIP en plena pandemia y admitió que cometió "una estupidez" probablemente, pero que todo "fue una cama". Además, apuntó contra Alberto Fernández y Horacio Verbitsky.

En diálogo con Wake Up de radio Delta 90.3, el ex funcionario aseguró que "fue un dolor grande, algo difícil de ser superado; pero estoy con la tranquilidad de que no hice ninguna cosa que no estuviera habilitada, no hice nada incorrecto y eso se lo planteé a la Justicia".

Y luego añadió: "Quizá cometí alguna estupidez al admitir que diez casos, que se negaron a ser vacunados en el Hospital Posadas, aparecieron en el ministerio, pero un día que yo no estaba, una cosa rara".

El llamado de Horacio Verbitsky

En febrero de 2021, el periodista Horacio Verbitsky aseguró en radio El Destape que había recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V en la sede de la cartera sanitaria y eso disparó el escándalo: "Decidí vacunarme. Me puse a averiguar en dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro".

Consultado por el papel de Verbitsky en el desenlace del Vacunatorio VIP, señaló: "Si mentís, si decís que sos amigo cuando no sos amigo, que decís que estás contento porque te vacunaron porque sos amigo mío, son macanas, no fue por eso que lo vacunaron, fue por edad".

"A la distancia pienso que no pudo haber sido algo fortuito y por ahí me lo dicen mucho, que fue una emboscada, "una cama", pero ya pasó, yo no tengo pruebas (...) no se vacunó porque era amigo mío, se vacunó porque tenía 79 años y estaba entre los que se vacunaban en ese momento, en esa edad. Es difícil de explicar, y después fue usado como bandera de combate por la oposición", añadió al respecto el exministro.

Sobre la postura de Alberto Fernández

Ginés González García se refirió al papel de Alberto Fernández durante el momento previo a la renuncia: "Te mentiría si te dijera que no me dolió, y me pareció injusto, pero la sociedad también estaba muy irritada. No es fácil gobernar."

"No me pareció justificable lo que pasó conmigo, y se lo dije, en última instancia, creo que si uno quiere conducir, tiene que bancar. Y ante la afirmación de un tipo que siempre ha sido... un tipo difícil por decirlo de alguna manera, como el 'Perro' (Verbitsky), se tomaron de eso y no fue así. Me hubiese gustado decir mi verdad", insistió el ex ministro respecto a cómo se desenvolvió el caso.

Antes de finalizar, González García recordó el pedido de renuncia y disparó, sin dar nombres, contra miembros del Poder Ejecutivo: "Me dijeron que renuncie, y soy un tipo disciplinado, soy peronista, pero no había pasado lo mismo con casos peores que el mío, de algunos miembros del Ejecutivo".

"Ya pasó, no tiene arreglo, el daño no es judicial porque estoy convencido de que no habrá inconvenientes, tengo daño con parte de la sociedad y eso no me gusta, eso es feo, no soy un héroe o mártir, pero me he dedicado al servicio del Estado gran parte de mi vida, como embajador, como ministro", concluyó.

El Vacunatorio VIP

Este caso público que se desató a principios del 2021, se refirió al escándalo de la aplicación de vacunas contra el Covid-19 en el Ministerio de Salud de Argentina a ciudadanos que no debían recibir aún las vacunas indicadas. Beatriz Sarlo fue una de las primeras en denunciarlo, también Horacio Verbitsky, quien expresó en su momento que había recibido un mensaje del secretario de Ginés para vacunarse con un equipo del Hospital Posadas en el Ministerio de Salud.

La información que comenzó a ventilarse generó un gran escándalo debido a que, hasta el momento, las vacunas solo podían ser aplicadas a personal de salud y a mayores de 80 años con turno previo. Las denuncias contra el por entonces ministro de Salud, Ginés González García, dejaron al descubierto una lista de vacunación "Vip" que incluía a dirigentes, sindicalistas, políticos y familiares que conformaban el entorno más próximo; y que alcanza los 70 nombres.

Las denuncias. en su mayoría, fueron radicadas en Comodoro Py, y del caso se encarga la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano.

