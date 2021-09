Fernán Quirós sobre Alberto Fernández: ''Se dañó el valor de la palabra del presidente''

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se pronunció este martes 31 de agosto sobre la imagen de Alberto Fernández tras los festejos en la Quinta de Olivos y opinó que "ese acto" provocó que "el valor de la palabra del presidente" se haya dañado.

"En ese acto se dañó el valor de la palabra de Alberto Fernández, y el presidente tiene que hacer el mayor esfuerzo para reconstituirla", remarcó Quirós en declaraciones a LN+. Acto seguido, puso el foco en el exministro de Salud, Ginés González García.

"Hay mucha gente enojada con Ginés y otra que no está conforme con algunas cosas que hizo. Se me ocurre decir que ha tenido una trayectoria muy prolongada en el sanitarismo. Y una cosa no tiene que anular a la otra. 'Robar una vacuna' es fuerte", sostuvo.

También se refirió a los "polémicos" dichos de la precandidata a diputada bonaerense, Victoria Tolosa Paz: "Me parece que fue poco feliz. María Eugenia Vidal lo definió muy bien, tenemos que ocuparnos del trabajo, del desarrollo, de las oportunidades".

A modo de resumen, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires sentenció: "La clase dirigente argentina tiene que evolucionar a un escenario un poco más moderno, entendiendo la modernidad como aquellas sociedades que son respetuosas del otro".

En los últimos tramos de la entrevista, Quirós habló sobre los resultados de la pandemia: "Ha habido mucho dolor y todavía hay mucha gente que no ha podido o no ha sido el momento de procesarlo. Todavía estamos en proceso de luto".

