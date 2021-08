"Caradura, asesino, chorro...": Ginés Gonzalez García debió irse sin cenar de Puerto Madero

Empezó como un susurro, apenas lo vieron entrar, y creció como si fuera el cántico de una hinchada de fútbol, incluso con gente que desde las mesas agitaba los brazos... Fue el escrache que sufrió este sábado por la noche en el Restaurante Marcelo, de Puerto Madero, el ex ministro de Salud Ginés González García, un momento de tal tensión que la lluvia de insultos que no le dejó otra opción que salir de ahí lo más rápido posible. A tono con el ámbito gastronómico del lugar: el horno no estaba para bollos.

Los gritos fueron variando, ganando intensidad desde el "caradura" inicial, hasta que mezclarse con quienes le gritaban con "chorro, ladrón", para seguir con "asesino" en obvia alusión a la trágica estela de víctimas causada por la pandemia por coronavirus, cerrando ya con un coro general de "hijo de ...", ya sin pruritos y camino a lo que hasta pudieron ser escenas incluso más hostiles.

El tema del escrache al funcionario que capitaneó la primera parte de la lucha contra el coronavirus en la Argentina, hasta que el presidente Alberto Fernández dispuso su renuncia haciéndolo el chivo expiatorio del "vacunatorio Vip", copó rapidamente el ámbito siempre estridente de las redes sociales, donde se multiplicaban los videos de la tensa situación.

Allí se veía a la gente en las mesas agitando los brazos como en una tribuna, mientras coreaban los insultos hacia el ex funcionario, que caminaba cerca de la barra en una escena de forzada incomodidad. Ante el cariz de la cuestión y con los gritos que no cesaban, Ginés, que había llegado acompañado por una mujer joven, recorrió entonces una parte del salón hasta la otra salida, y así el episodio quedó como una nerviosa postal de los ánimos políticos en ese sector exclusivo de la Capital Federal, a dos semanas de las PASO.

Los mozos y el personal del restaurante se mantuvieron al margen de la situación, mientras algunos encargados se acercaban a Ginés para acompañarlo hacia la salida, tratando de cerrar el "escrache" aunque enseguida saltaría a las tendencias en redes, reuniendo miles de posteos en pocos minutos.

