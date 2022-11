Uno de los escándalos que marcó a fuego al Frente de Todos frente al electorado y la sociedad en general fue el que se conoció como "vacunatorio VIP": mientras cientos de miles de personas esperaban con ansiedad recibir su turno para vacunarse contra el coronavirus, se conoció que personajes conocidos como el ex presidente Eduardo Duhalde y el periodista Horacio Verbitsky habían sido inoculados con prioridad.

Al estallar el escándalo, a comienzos de 2021, el primer apuntado fue el ministro de Salud de ese entonces, Ginés González García, que estaba al frente de la cartera cuya tarea se focalizaba aún en las tareas duras de prevención de un coronavirus que todavía azotaba a la sociedad. En aquel entonces el número de contagios era elevado y cientos de personas se morían cada día por los problemas causados por la infección.

El 24 de diciembre de 2020 llegaron al país las primeras vacunas Sputnik V y a mediados de febrero, ya en 2021, fue Verbitsky quien contó por radio que había sido vacunado gracias al "amigo Ginés".

Ginés González García volvió a la Casa Rosada

"No fue un vacunatorio VIP, de ninguna manera, eso fue un hallazgo periodístico, lamentablemente, que significó más que un problema con la Justicia, un problema mediático", dijo ayer el ex ministro que aún hoy sufre las consecuencias de aquel episodio que significó su salida obligada del Gobierno.

Las declaraciones del reconocido sanitarista fueron al salir de un homenaje que le hicieron ministros y ministras de salud de todo el país que se reunieron en el marco del Comité Federal de Salud (Cofesa). Antes de relativizar el escándalo, González García se mostró emocionado por el acto de homenaje que le realizaron.

González García fue homenajeado por su "impacto positivo en la salud pública"

"Los ministros de Salud de todo el país me hicieron un homenaje, me entregaron una placa, hicieron un video con los programas de esas épocas que son políticas de Estado. Fue muy emotivo todo el reconocimiento", sostuvo.

Ginés: del escándalo a la novela de amor

El ex ministro fue abordado por la prensa desde arriba de un auto y las preguntas por el caso de las vacunas VIP no tardaron en aparecer.

Una de ellas fue respecto de la lista de personas que se inocularon de manera "prioritaria". El médico dijo que "la lista no es larguísima" y que fueron 70 en total. También recordó que explicó en la Justicia "uno por uno cuál era la razón y la mayoría tenían dos y tres razones".

Tribunales: Bullrich y González García se cruzaron por las vacunas Pfizer

A modo de ejemplo narró su propio caso: dijo que por edad y porque era personal de Salud estaba en condiciones de recibir una dosis de la vacuna.

Consultado respecto de una autocrítica de su gestión al frente del Ministerio de Salud, Ginés evitó hablar de ese escándalo. "Uno siempre piensa que podría haber hecho más, pero estoy consiente de que busqué vacunas por todo el mundo. Pero al principio era muy difícil, había gente que decía que estábamos envenenando con las vacunas, no fue fácil", lanzó.

Por otra parte, la prensa le consultó si volvería a ocupar un cargo público y dijo que no. "No volvería. Estoy trabajando mucho en la parte académica en la Universidad y escribiendo una novela con una historia de amor".

AS/ff