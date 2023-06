El líder piquetero Emerenciano Sena, ex precandidato a diputado provincial en Chaco, declaró este martes 20 de junio, por primera vez, en el marco de la investigación por la desaparición de su ex nuera, Cecilia Strzyzowski. El sospechoso pidió romper el silencio a casi 20 días de que la joven de 28 años fuera vista por última vez y se despegó del hecho.

"Yo no estuve en el lugar", dijo el dirigente social acerca del caso, por el cual se encuentra imputado por “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe secundario”, junto a su esposa, Marcela Acuña, su hijo, César Acuña, y cuatro colaboradores cercanos.

Caso Cecilia Strzyzowski: los buzos encontraron huesos triturados y un dije en un canal

Sena está detenido en la Comisaría 3° de la ciudad de Resistencia y este martes fue trasladado a los tribunales, donde dialogó con su abogado, Juan Carlos Saife. Después declaró en calidad de imputado ante los fiscales Jorge Gómez y Nelia Velásquez, quienes confirman el Equipo Fiscal Especial (EFE) junto a Jorge Cáceres Olivera.

A la salida del establecimiento judicial, el letrado mantuvo un breve contacto con la prensa y afirmó: “Declaró espontáneamente durante 10 o 15 minutos y no aceptó contestar preguntas”. Acorde a la información que trascendió, el dirigente contó "su verdad" y se desligó del caso al decir que presuntamente no estaba presente en la casa cuando llegó Cecilia.

Emerenciano Sena junto a su hijo, César, y su esposa, Marcela Acuña, imputados en el caso.

Por su parte, el fiscal Gómez se refirió a la declaración de Sena y destacó que "se lo vio entero" mientras hablaba. "Es una persona que vino a ejercer su derecho a la defensa”, comentó.

Al mismo tiempo, luego de que el ex precandidato a legislador local decidiera brindar su testimonio, Acuña también pidió declarar ante el equipo de fiscales. “No me dijo por qué tomó la decisión. Yo no le aconsejé declarar. Ella pidió hacerlo", agregó el Dr. Saife sobre la mujer, que se mantiene en huelga de hambre desde el pasado 14 de junio.

Todavía no se definió en qué momento le tomarán declaración a la esposa de Sena, ex precandidata a intendenta de Resistencia.

Cecilia Strzyzowski se encuentra desaparecida desde principios de junio.

En tanto, se conocieron novedades en el marco del caso, luego de que Gustavo Obregón, uno de los colaboradores de los Sena que también está detenido, ampliara su declaración y marcara el lugar donde supuestamente habría arrojado los restos de Cecilia.

En un rastrillaje realizado en el canal Quijano, los buzos tácticos hallaron restos óseos y un dije en forma de cruz similar al que usaba la víctima. Los huesos se encuentran bajo análisis para determinar si son de animales o de un ser humano, mientras que el dije también está siendo peritado.

Los procedimientos se llevaron a cabo en el río Tragadero, en una zona cercana al Polideportivo Santiago Maldonado, en el barrio Emerenciano de la capital provincial. En esa área también se dio con una valija quemada, prendas de vestir y anillos que serían de la joven.

FP / LR