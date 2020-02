El Centro Simon Wiesenthal lanzó una campaña para quitar auspiciantes a Roger Waters en México

Noticias Relacionadas Fotos | El emotivo y político recital de Roger Waters en La Plata

El Centro Simon Wiesenthal, organización que salvaguarda la memoria del holocausto, lanzó este viernes una campaña contra el concierto que el músico británico Roger Waters ofrecerá en octubre próximo en México, alegando que difunde un mensaje "violento y racista" contra la comunidad judía.

Tan pronto como se supo que Waters había programado apariciones en México, los Directores de Relaciones Internacionales y para América Latina del Centro Simon Wiesenthal, los doctores Shimon Samuels y Ariel Gelblung, respectivamente, dirigieron cartas a las empresas que organizan o auspician dicha performance, instándolas a retirar sus patrocinios al recital del exbajista y excerebro creativo de la mítica banda Pink Floyd.

Dirigiéndose a OCESA, el Palacio de los Deportes, Cerveza Corona, Aeroméxico y Citibanamex en México y Anheuser-Busch en Bev, Bélgica, el principal accionista de la citada cervecera, el Centro advirtió en una carta pública que "el prestigio de su empresa no debe ser manchado por aquellos que usan la música como camuflaje para discriminar y difundir un mensaje violento y racista".

Waters utilizó un cerdo inflable con una estrella de David "para mancillar a los judíos que lo consideran un animal impuro", alegó el centro durante los conciertos del artista en 2018 en la capital mexicana.

El Centro Simon Wiesenthal repudió que Roger Waters sea declarado "huésped de honor"

Waters acostumbra utilizar un enorme cerdo inflable en sus conciertos, que hace alusión al disco Animals de Pink Floyd, en el cual muestra mensajes dirigidos a los políticos del país que visita.

No obstante, la figura del cerdo con la estrella de David remite a la iconografía antisemita medieval alemana de Judensau o "cerda judía", explicó el Centro Simon Wiesenthal.

"El dinero que invertirán para apoyar a Waters se utilizará para evitar que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano, o para financiar los globos explosivos que Hamas usa en sus ataques contra la población civil que limita con la Franja de Gaza", afirmó la organización.

El Centro Simón Wiesenthal criticó a Roger Waters por su apoyo a Nicolás Maduro

Roger Waters anunció esta semana su regreso a México para ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes el 7 de octubre próximo, en el marco de su gira internacional "This is Not a Drill".

El músico, de 76 años y que concibió la obra conceptual "The Wall", ha sido desde 2006 un partidario apasionado del conflicto entre Palestina e Israel, convocando a los israelíes a encabezar un boicot cultural.

Waters ha instado, incluso, a otros colegas como los Rolling Stones y Madonna a no presentarse en territorio israelí y sumarse a su campaña a favor de la liberación de Palestina.

