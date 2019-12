César Milani acusó a Clarín y La Nación: "Me invitaron a colaborar para que se me terminaran los problemas judiciales"

César Milani reapareció esta semana en un acto del Centro Cultural Oesterheld donde lo presentaron como un "compañero acusado por sectores de la derecha y la izquierda de haber participado de la Dictadura". Ovacionado por los participantes, el exjefe del Ejército durante el kirchnerismo apuntó contra los medios de comunicación, en especial Clarín y La Nación, al asegurar que lo invitaron a "colaborar" para que se terminaran sus "problemas políticos, judiciales y mediáticos".

Antes de la asunción del presidente Alberto Fernández, este lunes 9 de diciembre, Milani participó del homenaje que realizó la agrupación partidaria Oesterheld a personalidades designadas como "patriotas", entre los que se incluyó al expresidente Lula da Silva y a las periodistas Any Ventura y Rosario Lufrano. En su discurso, el teniente general retirado denunció que mientras se desempeñó como jefe del Ejército "los poderes fácticos —y lo digo con nombre y apellido como lo hice en mi indagatoria— el grupo Clarín y el diario La Nación me invitaron a colaborar con ellos para decirme que si colaboraba, se me acababan los problemas políticos, mediáticos y judiciales".

Por "problemas judiciales" Milani se refiere a la causa por la desaparición del conscripto riojano Alberto Ledo, ocurrida en 1976, en plena dictadura militar en la que fue acusado de ser partícipe. Pese al pedido de seis años de prisión, la Justicia tucumana lo absolvió a fines de noviembre. Esa resolución judicial se sumó a la que tuvo en agosto pasado, en el marco de la causa Olivera, como se conocía al otro caso de delitos de lesa humanidad en el que fue juzgado.

En ese sentido, el militar advirtió: "¿Ustedes creen que estos se van a ir? Los Magnetto están acá, la derecha reaccionaria está acá esperando y Latinoamérica es un ejemplo de lo que está pasando", y agregó: "Lo único que hice fue expresar lo que quería para mis fuerza armadas, que acompañar un proyecto nacional".

Milani absuelto | La hermana del soldado Ledo dijo sentirse "profundamente decepcionada"

"Los proyectos nacionales requieren de nuestro esfuerzo de forma permanente para que esta gran nación pueda vencer a estos señores del odio. Vinieron a crear pobreza, desocupación e indigencia. Para tener un 60% de los chicos bajo la línea de pobreza, para eso vinieron. Son muy útiles y eficientes", cuestionó en referencia al macrismo.

Con el regreso del peronismo al poder, Milani consideró que "volvemos de vuelta a que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad tengan un rol protagónico en nuestro país y en los países de la región. Exijamos al Gobierno que maneje a los factores de poder. Es la única manera en la que vamos a garantizar que dentro de cuatro años reelijamos a un gobierno nacional y popular".

DR/FF