Cristina Kirchner asegura que no realizó el traspaso presidencial en 2015 por culpa de la Justicia

Cristina Fernández de Kirchner publicó un texto en sus redes sociales asegurando que el traspaso presidencial de 2015 no se realizó por una disposición judicial que "le prohibía" entregar los atributos presidenciales.

"El discurso del gobierno, comentado y amplificado por los medios de comunicación, fue que yo no había querido ir a entregar los atributos del mando al Presidente electo. ¡No señores… y señoras!…. La 'justicia' me lo había prohibido", asegura Fernández de Kirchner a cuatro años de aquel episodio.

Más adelante en el texto, la presidente explica que la resolución judicial hizo "cesar el mandato de la primera mujer Presidenta electa y reelecta por el voto popular a las doce de la noche, cual Cenicienta", alineándose con el relato presente en su libro "Sinceramente".

CFK sobre el traspaso: "La justicia me lo había prohibido"

Luego la vicepresidenta electa afirmó que la Justicia aplicó la Ley de Acefalía, logrando que "por primera vez en democracia" haya un presidente de carácter transitorio.

"No hace falta ser abogado para entender que el Poder Judicial, no sólo decidía que mi mandato había terminado el día 9 de diciembre, sino que me prohibía hacer cualquier acto como presidenta a partir de las 00.00 y por eso designaba presidente transitorio a Federico Pinedo… Todo ello a solicitud de Macri y Michetti", continúa Fernández de Kirchner.

De Alfonsín a Macri: la historia de los traspasos presidenciales en democracia

Después, la expresidenta hizo hincapié en que fue la Justicia quien le prohibió realizar el traspaso y volvió a mencionar a la supuesta guerra judicial en su contra: "En ese momento tan trascendental para la democracia, lo que vendría después con el Lawfare, el Poder Judicial como punta de lanza y los operadores del Gobierno que ya integraban la legendaria “mesa judicial” cuya actividad se desplegaría durante los cuatro años posteriores. Dos de sus máximos integrantes, “Pepín” Rodríguez Simón y José Torello, debutaban con esta primera operación como abogados patrocinantes de la fórmula presidencial".

Paso a paso: todo lo que tenés que saber sobre la asunción de Alberto Fernández

Luego hizo un paralelismo entre lo que sucedió hace cuatro años y lo que ocurre en este 2019, cuando Macri le traspase los atributos a Alberto Fernández. "El mandato de Mauricio Macri no fue interrumpido por ningún juez y su presencia en esa ceremonia será la prueba más evidente de lo que hicieron esa vez", aseveró Fernández de Kirchner.

Finalmente, la vicepresidenta electa terminó su texto con una frase de Abraham Lincoln, histórico presidente de los Estados Unidos: "Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo".

AA CP