El diputado y referente político de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto,fue duramente criticado en redes sociales esta semana. Fue tras una entrevista donde abordó la discusión sobre la migración y los cambios en la identidad argentina, particularmente en el conurbano bonaerense, con una referencia discrimintaria que involucraba a la música del "charanguito".

"¿Viste el charanguito que se va? Esa música del norte no tiene nada que ver con la Argentina", sostuvo Pichetto en diálogo con María O'Donnell y Ernesto Tenembaum en el programa 540° por Cenital+. El legislador marcó una distinción con el folclore tradicional de la llanura pampeana: "El folclore no tiene nada que ver con el charanguito, no tiene nada que ver".

Pichetto vinculó el cambio cultural a un fenómeno migratorio significativo de las últimas décadas y sostuvo: "En los últimos años te entraron tres millones de venezolanos pobres. Al principio vinieron profesionales, después vinieron todos pobres. Y bolivianos, peruanos, están todos acá".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los polémicos comentarios de Pichetto no tardaron en viralizarse en redes sociales y despertar una curiosa reacción: un "charangazo" en redes sociales.

Pichetto elogió la "jugada" de Milei con la Corte y dejó una discriminatoria frase sobre Argentina y el "charanguito"

A través de cuentas en diferentes plataformas, varios usuarios empezaron a compartir sus videos tocando el charango mientras que otros sumaron imágenes del instrumento en publicaciones acompañadas de mensajes cuestionando las declaraciones del legislador.

"Hola a todos! Mi nombre es Puchenko, soy el cantante de Skaraway. Para todos los ignorantes que dicen que la Argentina termina en la General Paz y que estos instrumentos de toda Latinoamérica no son de Argentina, pertenecen a todas nuestras culturas. Charanguistas del mundo, ¡uníos!", manifestó uno de los usuarios a través de X.

El guitarrista y compositor del grupo Ahyre, "Colo" Vasconcellos, también se sumó a las respuestas contra Pichetto. En su caso, sin mediar palabra, compartió una interpretación con charango del himno nacional argentino, en una clara referencia a la identidad del país.

Fueron varias las personas que en sus descargos recordaron e hicieron alusión a Jaime Torres, una leyenda del folclore argentino, hijo de inmigrantes bolivianos, máximo exponente del charango, con gran repercusión mundial.

"Pichetto no es un ignorante, por ende es más ofensivo su menosprecio al charango y a la memoria de Jaime Torres, músico elemental para una de las obras argentinas más grandes de su historia, La Misa Criolla de Ariel Ramírez", expresó otro usuario en X.

En otra publicación, una mujer pidió "que alguien le avise al ignorante de Pichetto que en el norte se hace folclore argentino y que Jaime Torres con su charango es conocido en todo el mundo".

"El charango, el malambo norteño, la humita en chala, los carnavalitos y las tradiciones andinas de los pueblos originarios que son ARGENTINOS son cultura argentina. La Argentina blanca y europea con la que están tan obsesionados nos vuelve una Nación aburrida y sin identidad", acotó otra usuaria.

AS/LT