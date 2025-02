El fuerte cruce de Pichetto con la Izquierda: "Son trotskistas, ¿en la Unión Soviética saben donde hubieran terminado?"

En el marco de los incendios que afectan a las provincias de Chubut y Río Negro, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, exigió que el Gobierno disponga la detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, por haber reivindicado "los sabotajes y los atentados incendiarios", así como "la lucha armada". Durante su intervención en la Cámara de Diputados, mantuvo un fuerte cruce con legisladores de izquierda por este tema.

"Me pregunto cuándo las fuerzas federales van a proceder a detener al señor Jones Huala como instigador de los incendios", manifestó Pichetto, mientras desde las bancas de la izquierda se escuchaban gritos. Ante esto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, debió intervenir para pedir silencio, en particular a la diputada Vanina Biasi.

Pichetto, sin hacer caso a las interrupciones, continuó: "Es instigador... No me importa lo que piense [Biasi]. Son trotskistas. En la Unión Soviética saben donde hubieran terminado, ¿no? No existe más el trotskismo en el mundo, pero nunca me importó lo que piensan. Entre ellos y yo hay algo personal, no tengo nada que ver".

A pesar de los intentos de Menem por calmar la situación, los gritos persistieron. Pichetto, quien en reiteradas oportunidades abordó el tema de las comunidades originarias, le dirigió unas palabras a la legisladora: "Biasi, siempre te respeté". En ese momento, Menem volvió a llamarla al orden: "Diputada, la estoy llamando al orden, termínela, permítale al diputado Pichetto expresarse libremente".

El exsenador prosiguió con su discurso y vinculó a los autores de los incendios con los Montoneros. "Estoy diciendo que estos grupos amparados por el montonerismo, cuyo jefe, [Roberto] Perdía, fue el asesor legal todo el tiempo en Bariloche... Se radicaron en Bariloche, se fueron a vivir allí y asesoraban con una mutual de abogados a los mapuches. Perdía muere contradiciendo el pensamiento nacional de Montoneros, la tacuara, la boleadora... Terminaron defendiendo mapuches que quieren la secesión, no avalan el himno y el Estado nacional", sostuvo.

En otro tramo de su exposición, Pichetto mencionó que "ahora que se ha puesto de moda eso de si la vemos o no la vemos, una parte del periodismo ha descubierto a los mapuches. Todo el mundo habla de ellos". Además, recordó que "tuvimos que bancar que en el Gobierno anterior hubiera actores de las estructuras públicas que los bancaban, y además había financiamiento externo". En ese sentido, aseguró que los conoció de joven cuando vendían artesanías, pero luego "se convirtieron en dirigentes subversivos que irrumpen en el territorio nacional y queman todo".

Fiel a su estilo, Pichetto agregó: "Sé que hay almas buenas y bellas a las que les gustan los indios, los mapuches. Hemos hecho una ley que reconoce el derecho a la tierra, pero acá hubo ocupaciones violentas y usan el fuego como mecanismo de destrucción masiva de los parques nacionales, del patrimonio argentino". En relación con Jones Huala, subrayó que "ha hecho declaraciones públicas incitando al incendio, diciendo que era bueno incendiar los parques nacionales nativos".

Para cerrar su intervención, lanzó un interrogante dirigido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al Gobierno nacional: "¿Cuándo lo van a detener las fuerzas federales?".

