"No vamos a aceptar la guillotina social": el rechazo de la comunidad LGBT en Diputados al decreto de Milei

El Congreso no descansa: más allá de la agenda que planteó el oficialismo para las sesiones extraordinarias, la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados convocó a una reunión abierta a organizaciones feministas y LGBT en rechazo a los decretos del presidente Javier Milei que modifican la ley de Identidad de Género.

El encuentro estuvo atravesado por duras críticas hacia la modificación por DNU de la ley 26.743 de Identidad de Género y la amplificación de discursos de odio que, según analizaron, se tradujeron en el triple lesbicidio de Barracas en mayo de 2024 y en el incendio de la vivienda de una pareja de mujeres en Cañuelas este enero.

La reunión estuvo presidida por la diputada Mónica Macha de Unión por la Patria y el diputado Esteban Paulón de Encuentro Federal. Al tomar la palabra, Macha cuestionó el discurso pronunciado por Milei en el Foro de Davos y lo caracterizó de "persecución" contra el colectivo LGBT.

Marcha del Orgullo antifascista y antirracista LGBT+ contra el discurso de odio del Gobierno, el 1° de febrero de 2025

"El mileísmo plantea que no se metería con lo que cada uno quiere hacer en la cama, que es volver a pensar el concepto de lo privado, pero no en lo público. Esa mirada es un retroceso conceptual enorme, porque lo que nosotros queremos es que cada persona pueda vivir con dignidad, con libertad, construyendo su propia felicidad en la cama, en la escuela, en la facultad, en el trabajo, en la calle, en los medios y donde sea", expresó Macha.

Por su parte, el diputado Esteban Paulón, quien además es un activista por los derechos de las personas homosexuales, señaló que "es muy importante para nuestra comunidad ver que hay una defensa transversal de nuestros derechos" y "decir que cobran mucho valor los testimonios que le dan dimensión humana a este tema".

"La verdad es que sabemos que esas expresiones de odio tienen efecto concreto en la vida de la personas, como el triple homicidio en Barracas, una agresión a una pareja en la ciudad de Buenos Aires que no va a estar acá por miedo, nosotros no vamos a aceptar la guillotina social", subrayó Paulón. "Tengo la convicción por la marcha que, de la democracia que construimos, no hay vuelta atrás", agregó.

A pesar de las fuertes declaraciones, el momento de mayor tensión lo protagonizó la militante trans Marlene Wayar cuando cuestionó a los legisladores opositores por la falta de “reacción” política para enfrentar al Gobierno. "Estoy dolida por la falta de reacción y lo fácil que caen en el egocentrismo", los interpeló.

“¿Ustedes cómo van a aportar?, ¿qué le van a exigir a sus partidos para que no nos vuelvan a dejar tiradas?”, increpó a los presentes Wayar. “Esto ya se hizo en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que nos invitaron a 250 mil reuniones que no llegaron a nada”, criticó.

También estuvo presente la socióloga feminista y exasesora del Gobierno kirchnerista Dora Barrancos, quien consideró que actualmente se vive "cruzada planetaria, fascista, antiderechos, que ha encontrado focalmente la causa de los feminismos y de las diversidades como un programa angular de ataque". Además analizó que "en el pasado, las fuerzas reaccionarias eran obviamente homofóbicas, pero no habían consagrado programáticamente la fórmula".

Los testimonios contra el DNU que modifica la ley de Identidad de Género

En relación a los decretos 61 y 62 que el presidente emitió en últimos días y que modifican la ley de Identidad de Genero, el médico jefe de Transgénero del Hospital Durand, Adrián Hielen, señaló "la angustia" de quienes están en tratamiento. El médico psiquiatra indicó que "los equipos que trabajamos en salud trans no fuimos consultados" previo al dictado del DNU y dijo que en los equipos de salud "hay miedo de hacer una receta, intervenir, acompañar" a los pacientes.

En la misma línea, la abogada trans del Foro Argentina contra la Transfobia, Cristina Monserrat Hendricse, ¿planteó que "si una niña o un niño de entre 16 y 18 años puede acceder a cualquier tratamiento médico sin autorización de sus padres, ¿por qué no lo pueden hacer las niñas o los niños trans?". "Un DNU es la decisión de un monarca que toma las decisiones sin escuchar a otro, cuando la regla es que gobiernan a una sociedad democrática", concluyó Hendricse.

