Miguel Ángel Pichetto: "El PRO tiene una visión clara de las instituciones y LLA no"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto analizó los temas centrales que tratará el Congreso en sesiones extraordinarias, como la suspensión de las PASO, la Ley Antimafias y la designación de jueces de la Corte. ."La suspensión de las primarias es el principal logro que el gobierno va a tener", afirmó. Además, alertó que la elección en la Ciudad será clave para definir el futuro del PRO. "Me parece que se deberían preparar para defender su perfil y su electorado", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Miguel Ángel Pichetto es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presidente de Encuentro Republicano, ex titular de la Auditoría General de la Nación, previamente precandidato a vicepresidente en 2019 con Mauricio Macri.

Me gustaría, siendo vos el hombre más experto del Congreso de la Argentina, una especie de prospectiva de cómo creés que van a terminar estas sesiones extraordinarias. ¿Qué creés que va a terminar siendo aprobado y qué no?

Buen día, Jorge. Creo que la suspensión de las primarias, en el día de hoy, va a salir. Creo que hay una masa crítica, y el dictamen también lo indica, que se va a conformar un número de mayoría especial, que se requiere porque es una ley electoral. Pero creo que las primarias van a quedar suspendidas, por lo menos con la media sanción de Diputados, y pasará a la Cámara de Senadores.

También ayer sacaron dictamen de Ficha Limpia, que es un tema que estaba pendiente del año pasado y que viene con una reforma presentada por el Ejecutivo. Bueno, vamos a ver eso la otra semana, pero creo que esos son los temas que en Diputados pueden llegar a tratarse.

Está Juicio en Ausencia, que tiene dictamen, que es un viejo proyecto que ya viene dando vueltas en las cámaras y que me parece que es el único camino para que exista, digamos, una reparación [por el atentado a la AMIA], se consolide la prueba y haya también una definición en el marco de las responsabilidades, aun cuando los imputados no puedan estar presentes. Me parece que este tema recoge la doctrina y la jurisprudencia de Italia y de Alemania, en orden a que se puede juzgar a una persona aun cuando está ausente y condenarla.

Me parece que estos son los temas que tiene la Cámara de Diputados para tratar.

¿Y en el Senado qué imaginás?

En el Senado, el único tema trascendente... hay dos. Uno es la Ley Antimafia, que me parece que es un buen proyecto porque trata a los integrantes de una organización directiva en un plano de igualdad, con la misma condena. Tiene el antecedente italiano de la lucha contra la mafia y también la Ley RICO americana. Me parece un proyecto novedoso, interesante, que la Cámara de Diputados votó y que está en el Senado para completar, digamos, la sanción de la ley.

El otro tema central es la elección de los jueces de la Corte, que el Presidente ha incluido en la agenda de extraordinarias. Me parece que esos son los grandes temas.

¿Creés que va a salir lo de los jueces?

No tengo una información precisa porque no he conversado con los senadores. Yo creo que había algún diálogo previo con la oposición en orden a, por lo menos, uno de los propuestos, pero bueno, no podría afirmarte con contundencia que efectivamente el Senado va a ratificar.

A mí, cuando me tocó estar en el Senado, pasaron la integración de la Corte con todos los jueces en el año 2004, cuando hubo ese recambio tan fuerte, tan grande. Y después también la designación de los dos jueces de la Corte en 2016, con Macri, que son hombres hoy que están integrando la Corte, que tienen prestigio, que el Senado los trató con mucha responsabilidad, y aprobó y les dio el número.

Me parece que, en este sentido, lo que tienen que tener es la característica de la idoneidad y la experiencia. Y en ese sentido, me parece que el Senado en ese tiempo cumplió. Vamos a ver qué pasa ahora con los dos candidatos, que me parece que son candidatos que tienen también una expertiz y una trayectoria.

Miguel Ángel, decía que quiero aprovechar dos cosas: tu experiencia y erudición. Hablamos hace un ratito con, primero, la vicegobernadora de Mendoza, del PRO, que parece más de La Libertad Avanza y de Milei, e incluso critica a Macri. Hablamos después con el diputado Tetaz, que hablaba de las dificultades de quienes no son ni mileistas ni kirchneristas. Y me pregunto, apelando nuevamente a tus características y conocimiento, ¿qué debería hacer el PRO? Y te diría incluso más, ¿qué debería hacer el peronismo con el PRO y, fundamentalmente, en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es necesario, para que haya una alternativa, que el PRO no sea cooptado por La Libertad Avanza y logre estar por fuera? ¿o no? ¿Qué le recomendarías vos que hiciera a Mauricio Macri?

Yo lo he dicho públicamente, lo he conversado también en algunos medios. Me parece que el PRO tiene una identidad política y una trayectoria en la conducción y en la gestión de gobierno de la ciudad. Y, como fuerza política, está obligado a defender ese espacio político, ese electorado. Me parece que se debería preparar para hacerlo.

He visto que la decisión de Jorge Macri es adelantar la fecha y separar la elección del distrito de los legisladores de la nacional. Me parece que es un dato defensivo y también un dato de lucha frente a una visión que yo también tengo: que La Libertad Avanza va por el poder de la Ciudad. Me parece que este es un dato casi descriptivo. No se necesita ser un analista político para darse cuenta de que muchos actores fundamentales de La Libertad Avanza están disputando poder en la Ciudad de Buenos Aires, incluso en la propia legislatura.

A ver, el PRO era fuerte en la Ciudad y en la Provincia, ¿no? En la Ciudad gobierna, en la Provincia no...

En la Provincia de Buenos Aires hizo una gran elección en el año 2021.

Exacto, ganó las elecciones…

Con el 42% de los votos en el marco de Juntos por el Cambio, con la candidatura de Santilli y también la de Manes. Y lamentablemente, eso después se perdió en esa disputa en el marco nacional que nos llevó a una debacle electoral. Pero el PRO es una estructura muy competitiva en la Provincia y en muchos lugares donde ha tenido muy buenas performances. El caso de Entre Ríos: Frigerio gobierna. Torres gobierna en Chubut. Y el PRO existe en todo el país como estructura política.

Dejame hacer una hipótesis, porque en el 2021, al no estar todavía La Libertad Avanza, el PRO, Juntos por el Cambio, representaba el anti-kirchnerismo. Hoy, esa bandera la toma La Libertad Avanza y me parece que el PRO, para continuar siendo un espacio expectable a futuro, no solamente tendría que, desde ya, luchar por la Ciudad de Buenos Aires, sino también por lo menos por una posición que no sea del 8% en la Provincia de Buenos Aires, sino del 20%, que sea una fuerza de cierta importancia. Tendrían que volver a poner toda la carne al asador y que Mauricio Macri debería ser candidato a senador en la Provincia de Buenos Aires, Vidal primera candidata a diputada en la Provincia de Buenos Aires, y, dado que en la Ciudad de Buenos Aires no hay senador, que Horacio Rodríguez Larreta sea primer candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opina de esta hipótesis?

No estaría mal.

Acá hay un dato que es el cambio de sistema electoral y la boleta única, que obliga también a jugar con gente conocida con cierto prestigio, antecedentes, con una imagen que sea registrable dentro de la boleta. Por lo tanto, bueno, vos nombraste las principales figuras del PRO y me parece lógico. No hay que dejar de analizar el cambio del sistema: salir de lo que era la boleta de papel e ir a una boleta única te obliga a que la identificación del partido o coalición tenga una figura visible en la boleta para que la gente la pueda identificar y votarla. Me parece que este dato es también muy relevante, y me parece también que el PRO tiene que encontrar una identidad discursiva.

Es cierto que hay un espacio con cierta confusión en el marco del electorado, pero el PRO tiene una defensa más clara, digamos, de lo público, de la institucionalidad y del valor de la democracia. Por lo tanto, bueno, me parece que eso podría ser un discurso distintivo de equilibrios, de contrapesos también con el Gobierno , en el marco de la compulsa electoral de medio tiempo.

Alejandro Gomel: ¿Cómo lo ve al presidente en los últimos tiempos cuando sale de la economía? Primero estuvo el tema de la homosexualidad, la pedofilia, y ayer el tema de salir de la Organización Mundial de la Salud. ¿Es un tema más tribunero? ¿Es un tema de fondo? ¿Puede tener consecuencias para la Argentina? ¿Qué visión tiene de esto?

Bueno, el mundo ha avanzado a la multilateralidad y a la integración en este tipo de organismos. Podría coincidir con el presidente en que la Organización de la Salud, a nivel internacional, en el marco de la pandemia, dejó mucho que desear. Pero eso no implica que la Argentina abandone lugares. Creo que hay un seguidismo de la política de Trump. Me parece que la Argentina debería mantener la presencia en esos espacios. Hay también marcos de financiamiento, intercambio de información en materia de vacunas. Parece que no saldríamos de la OPS. Pero bueno, no la veo conveniente ni acertada esa decisión.

Claudio Mardones: Usted destacaba también que en el menú de estas extraordinarias, menú que tenía —usted lo sabe muy bien— siete platos, se concentró en uno, el principal: las PASO. Otros dos: juicio en ausencia, reiterancia, y lo que viene, Ficha Limpia. Pero no estamos hablando del dictamen de Ficha Limpia del año pasado, sino de la nueva versión que mandó el Gobierno nacional con la intervención del ministro de Defensa, Luis Petri. El concepto es claro…

La verdad, no comparto para nada la modificación que le hicieron al proyecto de Ficha Limpia. Tampoco me gusta el tema... En la Argentina hay un debido proceso, la sentencia firme definitiva. Yo no voy a traicionarme con lo que he pensado toda la vida en el marco del debido proceso y los caminos a la Corte para revisar una sentencia. Pero no quiero todavía iniciar este debate porque hay, hay, digamos, un plano moral. Y entonces, este tema de quedar en el marco de lo que es la política correcta... Prefiero enfocarme cuando llegue el momento.

Lo que creo que el gran tema para el gobierno era la suspensión de las PASO, y eso lo va a lograr. Y, además, eso le da un tiempo al Gobierno hasta el mes de octubre de no tener que afrontar un proceso electoral. Y también le da tiempo para implementar algunas cuestiones que tienen que ver con la economía.

Por lo tanto, el gobierno va a probarse electoralmente en octubre. No va a estar la antesala de las PASO y eso es positivo para el Gobierno. Y también hay un agotamiento de la sociedad, digámoslo. Porque el escenario en una elección de medio tiempo se configura con adelantos en los distritos, con la primaria, octubre... hay un agobio. Entonces, me parece que esta medida, que es la suspensión, es el principal logro que el gobierno va a tener del Congreso acompañando esta decisión.

CM: ¿Cree que podría reeditarse la posibilidad para las presidenciales? Porque parece que hay un acuerdo...

Bueno, eso lo veremos. Como es una suspensión, ha quedado abierta la profundización de ese tema de cara a la presidencial.

CM: Bueno, su compañera de bancada, Margarita Stolbizer, advirtió, primero, que el proyecto presentado consideraba que era un mamarracho. Que, bueno, era una versión mucho más chica de la original, que también era controversial. Pero sí, lo que pidió era que estuvieran los especialistas, que estuvieran los que intervienen en la política pública electoral.

A ver, amigo, ya está precluido. Entiendo. Y, además, los fundamentos que ha hecho Margarita que siempre tuvo una visión negativa de la primaria. Pero más allá de los detalles, los temas precluyen, porque si no estamos envolviendo a la audiencia en temas que ocurrieron y ocurrieron con un dictamen positivo, y hoy va a haber debate sobre ese tema. Y los matices, las visiones de cada uno... Yo voy a votar afirmativamente.

Siempre pensé que la primaria era un cuerpo extraño metido en el sistema constitucional. Que, incluso en las elecciones presidenciales, con una elección en agosto, modifica y cambia el sistema económico. Nos pasó con Macri: el dólar estaba en 20 y después de la elección primaria pasó a 40.

Así que, bueno, yo tengo una mirada negativa de eso. Creo que fue un armado de Néstor Kirchner para consolidar el triunfo en octubre. Meter todo el aparato del Estado en la primaria. Porque es cierto que hay una distribución democrática de publicidades y qué sé yo, pero la verdad es que el que tiene el poder y maneja el Estado tiene una ventaja cualitativa y cuantitativa respecto a las demás fuerzas.

Jorge Fontevecchia nuevamente. Vos ya diste tu opinión de qué tendría que hacer el Pro. ¿Qué tendría que hacer el peronismo? ¿Qué tendrían que hacer hoy los tres sectores del peronismo? Por un lado, Cristina Kirchner consiguió la presidencia del PJ, pero es un triunfo pírrico. Ningún gobernador la considera su jefa. Al mismo tiempo, Kicillof necesita separarse de ella. Hay tres peronismos.

El lugar donde estoy yo, muchos compañeros y gente que comparte una visión nacional y una mirada productivista, capitalista, tienen que armar un espacio para competir para el 25 y prepararse para el 27.

Después, lo que haga el kirchnerismo es más de lo mismo, digamos. Me parece que es una historia muy repetida. Es legítima, porque también, a veces, en política se plantean escenarios defensivos. Es legítima la participación. Pero creo que tienen un discurso viejo. Este modelo del Estado presente, qué sé yo. Esta pavada de los movimientos sociales, todo eso que no pudieron resolver en el marco del gobierno. Un gobierno, además, para el olvido, que integraron con Alberto Fernández.

Bueno, todos estos temas me parece que obligan, primero, a un debate político. El kirchnerismo, que conduce hoy el peronismo, necesita un debate de ideas, una visión más moderna de la sociedad argentina y un mensaje que permita también la reactualización tanto política como doctrinaria.

