Duro descargo de Miguel Pichetto contra Jonatan Viale: "No hay nadie que te quiera, pibe"

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto respondió este miércoles a las críticas en su contra por parte de Jonatan Viale durante la editorial que realizó a modo de descargo por la polémica que se generó alrededor de su entrevista con Javier Milei. Durante su programa, el periodista cuestionó al legislador, ante lo que el presidente del bloque Encuentro Federal le respondió con dureza: "No hay nadie que te quiera, pibe".

Durante el segmento de su programa, Viale fue tajante con Santiago Caputo, afirmando que le faltó firmeza para "mandarlo a la mierda" por interrumpir en la parte final de la nota. Sin embargo, también apuntó contra otros periodistas y con algunos políticos, entre ellos Pichetto: “Es el mismo que vivió toda su vida al servicio del poder político, el senador que le cuidó los fueros a Cristina Kirchner para que no vaya presa. El mismo diputado que se abstuvo de votar a favor de ficha limpia. Si tenés lo que hay que tener, votá en contra. ¿Vos justamente Pichetto?”.

La respuesta del diputado no se hizo esperar, llegando a través de un posteo en X (antes Twitter). "No entiendo por qué te enojaste conmigo, si vos mismo admitiste que cometiste un error", comenzó el funcionario. "Y me sorprende aún más que te hayas identificado sin dudarlo en la frase 'periodista al servicio del poder'. Hay algo ahí en el subconsciente que hay que trabajar con el analista", continuó.

Acto seguido, le recordó que "es importante construir una carrera larga y exitosa, especialmente larga", tal como le mencionó el pasado. "El tema es que te gusta demasiado este gobierno y deberías buscar un lugar cerca de Adorni para defenderlo", contrapuso. "Pero cuidado, porque te puede pasar como Icaro y acercarte tanto al poder y al fuego, te puede quemar", le advirtió.

Sumado a esto, lo acusó de "hablar desde el odio", lo cual "se le nota" al periodista: "Ayer hablaste desde el odio". "La pregunta es qué tengo que ver yo con la entrevista de Milei, los errores cometidos y tu enojo con Caputo. Y con tu obsecuencia, que la vio todo el país", prosiguió. "Tu valoración respecto de quién es buena o mala gente: mírate en el espejo de tu vínculo con periodistas y tus colegas. No hay nadie que te quiera, pibe", lanzó Pichetto al final de su mensaje.

El diputado también se había referido a Viale este martes durante una entrevista en Radio Rivadavia, en la cual criticó el accionar del periodista y también las respuestas de Milei en relación al escándalo por $LIBRA. “Buen día, Nacho [Ortelli]. Una pregunta, ¿si nos equivocamos la hacemos de nuevo?”, ironizó al inicio del diálogo, aclarando que lo decía "por el reportaje del presidente”. “Lo que digo es cómo se pierde credibilidad de algunos colegas tuyos. Este es otro debate que hay en la Argentina, que es la construcción del relato y la colaboración de eficaces periodistas al servicio del poder”, manifestó.

Las críticas de Jonatan Viale a Pichetto: "Vivió toda su vida al servicio del poder político"

Durante su editorial, Viale le dedicó unos minutos a Pichetto a raíz de sus cuestionamientos radiales y lo acusó de vivir "toda su vida al servicio del poder político". “Hoy escuchaba a Miguel Ángel Pichetto que se hacía el canchero en Radio Rivadavia ante un colega mío que se quedó callado. Pichetto me dijo: ‘Periodista al servicio del poder. ¿Vos podés creer eso? Pichetto, el político que vivió toda su vida al servicio del poder político", expresó el periodista.

"El senador que le cuidó los fueros a Cristina Kirchner para que no vaya presa. El diputado que el otro día se abstuvo en ‘Ficha Limpia’ para cuidar a los presidentes de las causas de corrupción. El hombre que toda su vida defendió a la casta política”, señaló sobre el final de su discurso en el ciclo que conduce en TN.

“¿En serio yo me tengo que bancar que Pichetto me diga que soy un periodista al 'servicio del poder'? Justamente por eso estoy acá poniendo la cara. Porque estoy seguro de que en la Argentina hay buena gente y hay mala gente. Hay buena gente que quiere que al país le vaya bien, con ladrones presos, con corruptos presos, sin inflación, sin afano, sin estafas, sin monjes negros, sin negociados, sin 200 asesores, sin pensiones de $35 millones. También hay gente que quiere que al país le vaya mal porque les sirve ese país roto. Les sirve que haya villas, pobres, burros, dependencia, inflación, clientelismo y sindicalistas chorros”, continuó. Y concluyó: “Ese país que Pichetto defiende yo no lo quiero más”.

