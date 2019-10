La charla cómplice entre Juliana Awada y Marcos Peña durante el debate presidencial

Durante el debate presidencial que se caracterizó por una polarización entre el presidente Mauricio Macri y el candidato Alberto Fernández, en el palco izquierdo de la sede del Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral se sentaron los principales referentes e invitados del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Consenso Federal. En primera fila se los vio a la primera dama, Juliana Awada, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una charla cómplice al final del acto.

Awada se sentó junto a Peña y Fernando De Andreis, mientras que a solo una fila de distancia, se ubicaron los cinco colaboradores de Roberto Lavagna, entre ellos, el candidato a diputado Alejandro "Topo" Rodríguez. Una fila más arriba, los del Frente de Todos: Juan Courel, Cecilia Todesca, Matías Kulfas, Eduardo “Wado" de Pedro y Santiago Cafiero. A unos metros, Miguel Ángel Pichetto siguió el debate con gesto serio.

Será por sentirse rodeada que la primera dama eligió charlar en secreto con Peña, como pudo captar PERFIL durante la cobertura especial. Momentos antes, Macri había vinculado al candidato a gobernador Axel Kicillof con el narcotráfico, lo que provocó el murmullo de los invitados. "Me imagino que Kicillof va a hacer una narco-capacitación en las escuelas", lanzó el Presidente.

"Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, el atril, la canchereada. el kirchnerismo no cambió, es lo mismo, esto depende de nosotros, sabemos que tenemos problemas pero traer los problemas del pasado no nos va a ayudar. Hoy tenemos otra cultura del poder. Hemos mejorado la educación. Estamos dando una batalla dura contra el narco, si pudimos con eso, cómo no vamos a poder mejorar la economía. Cuatro años es muy poco tiempo para enderezar políticas erróneas de décadas", finalizó Macri con su discurso.

De regreso a la Quinta de Olivos, Awada compartió una foto junto a su hija Antonia Macri y un mensaje para su papá en el espejo del baño: "MM, juntos". Al término del debate, Macri también tuvo el apoyo de su compañero de fórmula, el senador Pichetto, quien dialogó con Radio PERFIL y consideró que el mandatario "mantuvo la serenidad y tranquilidad" y agregó: "El que va perdiendo ataca y Alberto Fernández tuvo una actitud muy agresiva toda la noche".

DR/FeL